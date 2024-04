Chi è Francesco Tafanelli, compagno di Matilde Brandi/ Si sono conosciuti in modo molto particolare

Da qualche tempo nella vita di Matilde Brandi è approdato il nuovo compagno Francesco Tafanelli. I due dopo un primo approccio fallito, si sono conosciuti grazie all’aiuto di Manila Nazzaro, futura sposa di Stefano Oradei ed ex di Lorenzo Amoruso. Nel 2020 Francesco Tafanelli, sales agent manager nel mondo della moda tra cui Vera Wang Bride, Pronovias e Nicole Milano, decide di scrivere su Instagram alla Brandi, ma lei ignorò il suo messaggio in quell’occasione. Poco tempo dopo a fare da tramite per entrambi è Manila Nazzaro, amica del cuore della Brandi. Nel bel mezzo di un evento i due si conoscono e a fine serata la Brandi cerca su Instagram Francesco Tafanelli, dove trova tutti i vecchi messaggi a cui non aveva mai risposto.

Da allora in poi tra i due scatta una frequentazione, poi divenuta un fidanzamento. Matilde Brandi usciva da un periodo complicato per via della separazione dal papà delle sue figlie, Marco Costantino, dopo 17 anni di storia. “Sono stati due anni difficili. La fine di un rapporto durato 17 anni con il mio compagno… il rapporto è finito bene, è il padre delle mie stupende ragazze. Due splendide diciassettenni, hanno un padre meraviglioso. La sofferenza resta, ma il tempo lenisce le ferite. Le cicatrici forse ti danno la forza di andare avanti. Forse servivano affinché io oggi fossi qui a raccontarti una nuova vita”. Nella vita della Brandi adesso c’è il compagno Francesco Tafanelli.

Matilde Brandi pronta al matrimonio con il compagno Francesco Tafanelli?

Adesso per Matilde Brandi è giunto il momento di iniziare l’avventura a L’Isola dei famosi, ma non è da escludere come presto possa arrivare invece il matrimonio con il compagno Francesco Tafanelli. In una recente intervista concessa a Verissimo, la Brandi si è espressa così su un possibile matrimonio con Francesco Tafanelli.

Matilde ha confessato che per il momento non è ancora arrivata nessuna proposta da parte di Tafanelli: “Non è ancora arrivato l’anello, ma ci sono tutti i presupposti perché arrivi. Sicuramente ho commesso tanti errori e me ne assumo le responsabilità, poi però capisci che tutto ciò che c’è stato di importante prima, è stato fondamentale per capire chi vale davvero e chi no. Nel momento peggiore, quello più buio, in cui avevo perso le speranze, è arrivato lui. Sbagliare mi ha dato la possibilità di aspettare lui” le parole di Matilde Brandi su Francesco Tafanelli. Chissà che l’avventura a L’Isola dei famosi non possa portare consiglio all’agent manager.

