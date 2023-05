MATILDE BRANDI E FRANCESCO TAFANELLI SI SPOSANO?/ Milena Miconi “Stanno iniziando a…”

Matilde Brandi e Francesco Tafanelli si sposano? Il matrimonio sembra nei programmi della coppia, stando a quanto rivelato dalla showgirl, insieme ad Angela Melillo, Manila Nazzaro e Milena Miconi a Verissimo. “Mi vedi? Ho tagliato i capelli. Sto tutta frizzantina”, ha esordito Matilde Brandi quando Silvia Toffanin ha cominciato a indagare sull’amore. “Io mi preparerei fossi in te…”, ha detto allora Milena Miconi alla conduttrice di Verissimo, che ha subito colto il riferimento.

“C’è stata la proposta?”, ha chiesto infatti a Matilde Brandi. “Una cosa buttata…”, ha risposto la showgirl. Allora Milena Miconi si è un po’ sbilanciata: “Si stanno iniziando ad interessare”. Angela Melillo ha confermato: “Ci sono dei lavori in corso. Ma andiamo con calma”. Dunque, per ora l’unica single del gruppo resta Manila Nazzaro: “Ma sono serena. Ho ritrovato la serenità che non provavo da un po’, a dimostrazione che ho preso la decisione migliore”. (agg. di Silvana Palazzo)

Se dovessimo fare un elenco di tutte le personalità che negli anni hanno avuto un ruolo meritevole di nota nel panorama televisivo italiano, probabilmente ci vorrebbero diverse pagine da scrivere. Determinati volti però hanno impreziosito il panorama del piccolo schermo – come ancora tutt’oggi – meritando una menzione particolare. Matilde Brandi ad esempio, è il manifesto di come da piccoli ruoli si possa arrivare a a grandi opportunità frutto di talento e dedizione. Attrice, showgirl, conduttrice: questi alcuni dei ruoli che è riuscita ad inanellare nel corso della sua fortunata carriera televisiva.

Con la rilevanza sul piccolo schermo aumentano di pari passo notorietà e fama; aspetti che mettono accendono l’interesse anche sulla vita privata e sentimentale. Nel caso di Matilde Brandi, è piuttosto recente l’ufficialità della sua nuova relazione d’amore; a gennaio di quest’anno è giunta infatti la notizia del suo legame con Francesco Tafanelli. Il 53enne originario di Napoli non è noto al pubblico televisivo ma vanta egualmente una carriera di spicco nel proprio settore di riferimento.

Francesco Tafanelli – nuovo compagno di Matilde Brandi – dopo aver ultimato gli studi presso l’Università Federico II di Napoli si è cimentato principalmente nel settore imprenditoriale e del management. Non a caso, è oggi impegnato come sales agent manager nell’ambito della moda; nello specifico per i brand Vera Wang Bride e Nicole Milano. Sul suo conto non sono reperibili ulteriori informazioni data la sua lontananza dal mondo dello spettacolo, è tramite i social che però arrivano spunti interessanti proprio grazie alla sua nuova compagna Matilde Brandi.

“Hai capito esattamente chi sono senza doverti dire nulla! Mi ami per quella che sono nel bene e nel male e non vuoi cambiare proprio nulla di me!“. Queste le dolci parole di Matilde Brandi dedicate al suo nuovo amore Francesco Tafanelli, pubblicati sui social. La conduttrice e showgirl poi prosegue: “Ho commesso tanti errori, chi mi conosce lo sa… Ma tu meriti questa dichiarazione, te la meriti tutta; anzi, io auguro a tutte le donne di incontrare un uomo speciale come te!“. Definirle parole al miele sarebbe riduttivo, ma niente di più simbolico poteva esprimere Matilde Brandi per rappresentare la bellezza del suo sentimento nei confronti di Francesco Tafanelli, soprattutto in virtù delle delusioni e sofferenze del passato.

