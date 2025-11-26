Chi è Francesco Villa, Franz di Ale e Franz: comico, con l'amico e collega di sempre ha formato il suo comico amatissimo

Chi è Francesco Villa, Franz di Ale e Franz: “Eravamo due ragazzini smarriti”

In tanti lo conoscono come Franz, ma il suo nome è in realtà Francesco, Francesco Villa. Si chiama così uno dei due comici del duo Ale e Franz, che negli anni ha ottenuto un importante successo, partendo da “Mai dire gol” fino ad arrivare a programmi vari in tv. Ma chi è Francesco Villa e cosa sappiamo sulla sua vita privata? Cominciamo dal lavoro: Francesco è nato a Milano nel 1967 e proprio nella sua città ha conosciuto Alessandro, originario di Rho. I due si sono trovati a frequentare insieme corsi di teatro e proprio durante quell’occasione è nata la loro amicizia e la collaborazione che li ha portati nel 1995 a creare il duo Ale e Franz.

I due comici, negli anni hanno ottenuto un successo importante, diventando il duo di punta di Zelig. I due, parlando al Corriere della Sera, si sono raccontati come “due ragazzini smarriti”. Francesco, raccontandosi, ha spiegato: “Io se dicevo a papà che volevo fare l’attore, rischiavo calci sul sedere”. La sua famiglia, dunque, non sembrava prendere sul serio quella passione si è poi trasformata in un lavoro vero e proprio, con popolarità e grandi successi.

Chi è Francesco Villa, Franz di Ale e Franz: una vita dedicata alla comicità

Francesco Villa, nonostante da bambino non avrebbe immaginato probabilmente di fare questo tutta la vita, ci è riuscito. L’attore ha realizzato il suo sogno insieme all’amico Ale, dedicando la sua intera vita alla comicità. Al di là di quello che è sul palco, non sono molte le informazioni che si hanno su Franz. L’attore e comico è infatti riservatissimo e poche sono le informazioni in merito alla sua vita, soprattutto privata: non è chiaro, infatti, se sia o meno sposato o accompagnato e se abbia avuto figli.