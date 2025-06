Tutto su Franco Angeli, ex di Marina Ripa di Meana

La vita sentimentale di Marina Ripa di Meana è stata ricca d’amore, ma è stata anche molto tormentata. Se gli ultimi anni della sua vita, la mamma di Lucrezia Lante della Rovere li ha trascorsi accanto Carlo Ripa di Meana, in passato, Marina Ripa di Meana ha avuto altri amori tra cui anche quello con Franco Angeli incontrato per caso e con cui visse un amore travolgente, ma anche folle. Franco Angeli era un pittore autodidatta che, all’anagrafe si chiamava Giuseppe.

Prima di dedicarsi alla pittura e all’arte, Franco Angeli ha svolto diversi lavori per mantenersi cominciando a muoversi nel mondo del lavoro quando aveva solo 9 anni per mantenere la mamma malata. Lavorando in una carrozzeria e in una tappezzeria apprende l’utilizzo dei tessuti, delle sagome e dei ritagli, che riporterà nelle sue opere e grazie alla sua arte, Franco Angeli si fa conoscere e, durante un evento incontra proprio Marina Ripa di Meana.

Franco Angeli e Marina Ripa di Meana: il racconto dell’amore folle

Negli anni 1968-1970, a Spoleto, Franco Angeli incontra Marina Ripa di Meana che, all’epoca, era sposata con l duca Alessandro Lante della Rovere. Il matrimonio da cui nacque la figlia Lucrezia attraversava un momento particolare e, l’incontro con il pittore travolse Marina Ripa di Meana che si lasciò andare a quel sentimento che, con il tempo, si trasformò in una relazione malsana.

Per il pittore, Marina Ripa di Meana fu un amore davvero travolgente. La passione tra i due fu irrefrenabile e durò otto anni ma furono anni difficili fatti di tanti eccessi. Il sentimento, tuttavia, per otto anni, spinse Marina Ripa di Meana ad andare avanti fino a quando un episodio non la convinse a mettere un punto chiudendo definitivamente la relazione. La vita del pittore, tuttavia, non è stata lunga: l’artista, infatti, è venuto a mancare nel 1988 quando aveva solo 53 anni.

