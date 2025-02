Tentare di dare una cornice di riferimento, stilare una sequenza di aggettivi per descriverlo, significa forse fronteggiare una sfida tra le più ardue. Franco Califano è tra le voci e penne più riconoscibili del panorama cantautorale italiano; un graffio dal sapore di racconto, una poetica che parlava in maniera schietta delle emozioni quotidiane, delle sfumature di vita percepibili e non immaginarie. Il Califfo non si è fatto mancare nulla lungo il corso della sua immensa carriera; dalla musica alla recitazione; affermandosi come compositore, poeta ed anche produttore discografico.

Classe 1938, arriva forse all’apice della sua carriera tra gli anni settanta e ottanta dove anche l’attenzione mediatica gli dedicava particolare attenzione anche per questioni non legate alla sua carriera professionale. Franco Califano ha collaborato con i più grandi della musica italiana; da Mina a Patty Pravo, passando per Mia Martini e Ornella Vanoni. Duetti, canzoni donate e rese celebri da altre voci ma con l’evidenza del suo tocco dal punto di vista della scrittura. Autore di stornelli in romanesco; il tutto, impreziosito da numeri importanti anche dal punto di vista delle vendite. Oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e un numero smisurato di opere che ancora oggi fanno scuola per chi sogna di seguire le medesime orme.

Com’è morto Franco Califano: il malore improvviso e la frase iconica sulla lapide

La storia artistica di Franco Califano si ferma – seppur solo dal punto di vista terreno – in una tragica mattina del 30 marzo 2013. Il cantautore è morto a causa di un improvviso arresto cardiaco che lo ha strappato alla vita a soli 74 anni. Avrebbe avuto ancora molto altro da raccontare, da scrivere e da donare a pubblico e colleghi; nessuna malattia lo ha logorato nel tempo, come raccontato da fonti vicine e affetti nel corso di interviste ed interventi. Iconica, a proposito della sua scomparsa, la frase che su sua richiesta stata incisa sulla lapide situata presso il cimitero comunale di Ardea: “Non escludo il ritorno”.

In riferimento alla vita privata di Franco Califano, sappiamo che nel ‘58 convolò per la prima volta a nozze con l’ex moglie Rita Di Tommaso; relazione dalla quale ha avuto la sua prima figlia, Silvia. Dopo il divorzio negli anni settanta è stato legato all’attrice Mita Medici con la quale ha condiviso altrettanti anni importanti.