Franco Della Bella è uno dei concorrenti di Masterchef Italia 14, che ha conquistato uno dei posti disponibili nella semifinale di giovedì 20 Febbraio 2025. Il 43enne è sempre apparso come un sognatore, ha raccontato durante la sua avventura come è nata la sua passione per la cucina e alcune sue difficoltà. Franco arriva da una famiglia benestante ma non ha avuto comunque una vita facile. Il manager di origini venete ha perso la sorella in tenera età e questa notizia ha sconvolto la sua vita e quella di tutta la sua famiglia. Ad un certo punto della sua vita, l’uomo ha lasciato l’Italia per l’Asia dove ha scoperto una parte importante di se stesso.

Durante la sua avventura a Masterchef, Franco ha mostrato un lato molto delicato di sé, raccontando la sua infanzia difficile: “Era il 1992 e la mente non fa che tornare a quegli anni quando ero un bambino grasso, effemminato e molto timido. Tutti i bambini venivano selezionati per giocare a calcio, ma io no“, ha spiegato alle telecamere del programma, tra le lacrime.

Franco Della Bella e le ultime a Masterchef Italia 14

Franco Della Bella spera molto nella vittoria di Masterche Italia 14, che per lui rappresenterebbe quasi una rivincita personale, come ha spiegato più volte ai giudici: “Ho puntato molto su me stesso, mi sono concentrato sui miei punti di forza e sono diventato una persona migliore” ha chiarito l’uomo che si è spesso raccontato nel corso della trasmissione.

Il cammino di Franco a Masterchef è stato molto lineare ed anche nell’ultima puntata ha raggiunto la semifinale senza particolari patemi, superando subito il turno: nell’ultima puntata Franco ha stupito tutti con il piatto chiamato ‘La Tana del Bianconiglio’, un ottimo piatto che ha convinto tutti gli chef e dargli la qualificazione alla semifinale della competizione.

Un unico appunto nel corso della puntata riguarda il fatto di aver messo poca salsa e Franco ha confermato che ci ha riflettuto bene ma alla fine ha deciso di non esagerare. Nonostante ciò l’uomo è apparso piuttosto convincente e – con una storia quasi da favola – viene considerato come uno dei favoriti per la vittoria finale della competizione.