C’è anche Franco Nero tra gli ospiti della puntata della domenica di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attore e regista italiano è pronto a raccontarsi a cuore aperto: un ritratto del tutto inedito che lo coinvolgerà dal punto di vista privato, ma anche professionale. Una carriera di grandissimi successi quella di Franco Nero, tra gli attori più apprezzati del cinema italiano ed internazionale che dalle pagine di Nocturno ha raccontato il suo debutto quando era giovanissimo. A soli 18 anni e mezzo, infatti, ha debutto in un film girato a Milano: “mi ero appena iscritto all’Università, la Cattolica, e al Piccolo teatro di Milano e nel frattempo avevo un lavoro all’Edison”.

Il film si chiamava Pelle viva di Giuseppe Fina e fu immediatamente notato dal regista che lo scelse tra tantissimi dicendogli: “vieni qua! Qualche battuta la potresti dire?”. Così è iniziata la carriera di Franco che fece la sua prima apparizione in un film trasmesso sul grande schermo.

Franco Nero e la rivelazione sulla serie tv “Sandokan”

Poi è arrivato il grande successo con tantissimi film di successo, ma anche la serie Sandokan che l’hanno reso popolarissimo. Eppure Franco Nero parlando di quella mitica serie ha confessato: “Sandokan l’ho fatto per fare un favore a Castellari. E come compromesso perché volevo avere i soldi per fare un film sul mondo del biliardo”.

E’ andata proprio così, visto che in cambio di una parte nella serie ha avuto i soldi necessari per realizzare il suo film sul biliardo. Infine parlando di vita privata l’attore è stato legato e paparazzato con tantissime donne, ma una più di tutte ha lasciato il segno nel suo cuore. Si tratta di Vanessa Redgrave, la ex moglie anche se ha confessato: “mi sono sempre trovato bene con tutte le mie partner”.