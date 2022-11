Chi è Franco Ricciardi?/ Dalle collaborazioni con Guè Pequeno, Jack La Furia alla sigla di Domenica In

Chi è Franco Ricciardi, carriera e vita privata

Franco Ricciardi è un cantante di origini napoletane diventato famoso per aver scritto e interpretato colonne sonore di successo per alcuni film e serie tv come Gomorra. Franco Ricciardi è nato a Napoli il 6 ottobre 1966 ma oggi vive a Caserta. Il suo nome registrato all’anagrafe è Francesco Liccardo. La passione per la musica fin da piccolo lo porta a 29 anni per la prima volta ad esibirsi sul palco del Teatro Tenda PalaPartenope di Napoli in un concerto che ha registrato oltre 6mila spettatori. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti come Guè Pequeno, Jack La Furia e ancora Clementino e Luchè ex Co’Sang. Nel 2014 ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano A verità, dal film Song’e Napule.

Nel 2018 il bis con Bang Bang, dal film Ammore e malavita. Nel 2014 insieme a Rocco Hunt incide un brano dal titolo Treno. Altri suoi successi sono stati Madama Blu, Ammore senza core e Capisc a me che sono state scelte come colonna sonora ufficiale della quarta stagione della serie Gomorra. Mentre, Te voglio troppo bene è il titolo del singolo di Andrea Sannino in duetto con lui. L’artista napoletano non si è mai sposato ma nel 2017, intervistato da la Repubblica, ha parlato dei suoi due figli, Salvatore (che lui chiama Salvo) e Asia, che amano la musica proprio come lui: “Salvo suona la chitarra, Asia ama il basso“.

Franco Ricciardi e l’uscita del nuovo album Je

Franco Ricciardi ha lanciato da pochi giorni il nuovo album “Je”. Il cantante a Repubblica ha dichiarato: “Per me questo disco rappresenta la maturità, la consapevolezza e la bellezza del mio percorso artistico chi mi conosce sa che sono sempre stato in continua evoluzione, alla ricerca del nuovo. Qualcuno pensava che stessi alla ricerca di un genere, invece si sono resi conto che è proprio quello il mio genere, la ricerca permanente. L’anello di congiunzione sono io, ed appunto “Je” è il mio disco. Il disco racconta me e il mio percorso, tra avversità e cose belle, ed alla fine mi sono trovato tante persone accanto”.

Nell’album, è presente anche un brano nato in collaborazione con Gigi D’Alessio. “Veleno” con Gigi D’Alessio, corona una collaborazione tra i due artisti simbolo della scena napoletana che si era già concretizzata nell’ultimo album di D’Alessio ed ora si rinnova nell’album di Ricciardi. I suoni e le parole di “Na fotografia” e “Voce” rappresentano la parte profonda del reportorio di Franco, mentre “Statte accorte” e “Puortame a mare” forniscono quel mix di ritmo e allegria che hanno permesso a Ricciardi di diventare un simbolo anche per i più giovani.











