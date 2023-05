Chi è Franco Simone, cantautore italiano/ L’esperienza televisiva a Music Farm

Franco Simone, gli esordi tra il Festival di Castrocaro e Sanremo

Non sempre una carriera artistica, ad esempio in ambito musicale, esclude un percorso di studi affine a tutt’altro settore. La carriera di Franco Simone ad esempio non parte tra accademie e scuole di musica: nato ad Acquarica del Capo nel ’49, si diploma prima al liceo classico e poi si iscrive alla facoltà di Ingegneria alla Sapienza di Roma. Solo successivamente dà libero sfogo alla sua passione per musica trovando già nei primi anni un successo precoce.

Dopo una breve gavetta tra locali, Franco Simone si tuffa nell’esperienza del Festival di Castrocaro nel ’72 – kermesse canora piuttosto ambita – riuscendo a trovare la vittoria finale con il brano “Con gli occhi chiusi (e i pugni stretti)”. Sulla scia del trionfo appena conseguito si presenta a Canzonissima, condotto da Pippo Baudo, prima di partecipare nel 1974 al Festival di Sanremo alla ricerca di una consacrazione artistica tanto come interprete quanto come cantautore. Purtroppo però il suo brano Fiume Grande non raggiunge un palese apprezzamento ma a dispetto del risultato le vendite gli regalano grandi soddisfazioni.

Franco Simone, la vittoria al Festivalbar e il doppio platino in Cile con Grandes exitos en castellano

La non proprio fortunata esperienza al Festival di Sanremo di Franco Simone gli spalanca però le porte del successo internazionale. Il brano Fiume grande viene tradotto in francese e spagnolo e arriverà a vendere un clamoroso numero di copie in tutto il mondo. A dispetto di una minore risonanza in Italia, il cantautore persevera sulla scia oltre i confini e l’album successivo, Il poeta con la chitarra, trova il medesimo responso positivo soprattutto in Spagna.

Celebri i brani Tu… e così sia e Tentazione; quest’ultimo porterà Franco Simone a vincere anche il Festivalbar. Negli anni a seguire la carriera avrà un andamento lineare tra estero e Italia, fino ad arrivare alla più recente partecipazione televisiva a Music Farm, reality a sfondo musicale. Tra i successi artistici più recenti spicca invece Grandes exitos en castellano che lo porta a conseguire un doppio disco di platino addirittura in Cile. Per quanto concerne la vita privata di Franco Simone si sa ben poco; è sempre stato molto riservato nel tentativo di tutelare i suoi affetti più cari. E’ noto però il suo matrimonio con Piera Romoli con la quale ha avuto anche una figlia di nome Sara.

