Franz Joseph I, chi era il marito della Principessa Sissi: personaggio reale. Un lungo regno durato 68 anni, non sempre felice

Si chiamava Franz Joseph I il marito di Sissi, nonché imperatore d’Austria, re d’Unghiera e re di Boemia. Nato a Vienna nel 1930, morì all’età di 86 anni: una vita lunghissima, soprattutto per anni in cui non era così comune vivere a lungo. Il suo regno durò 68 anni ma non fu felice: considerato troppo reazionario, attuò scelte in politica intera ed esterna che lo fecero passare alla storia come uno dei principali motivi per cui l’impero austro-ungarico si dissolse. Furono anni complicati, con in mezzo le guerre d’Indipendenza italiane e altri eventi ancora che ne segnarono la stabilità.

Come finisce Sissi 4, anticipazioni ultima puntata 6 agosto 2025/ Sissi pronta a tutto per liberare Ludovica

Franz Joseph I nacque a Vienna, nel Castello di Schönbrunn, come figlio maggiore di Sonia e Francesco Carlo d’Asburgo Lorena. Dopo una rigida educazione e tantissime ore di studio settimanali, ben cinquanta, Franz Joseph I imparò a parlare non solamente latino e greco antico ma anche il francese, l’italiano e il polacco.

Caso Raoul Bova, Lele Mora vs Fabrizio Corona/ "Fa solo guai, bisognerebbe dargli tante legnate ma..."

Insomma, una formazione rigida per il marito di Sissi, che la conobbe nel 1853. Cugini di primo grado, i due si conobbero in un incontro che avrebbe dovuto sancire il fidanzamento tra Franz Joseph I ed Elena, la sorella maggiore di Sissi. Si innamorò però della più piccola, sposandola nel 1854.

Franz Joseph I, chi era: la morte a 86 anni

Il matrimonio tra Franz Joseph I e Sissi non fu particolarmente felice. La principessa e imperatrice soffriva infatti particolarmente il ruolo della suocera Sofia, che aveva una particolare influenza sul figlio. Fu lei ad occuparsi spesso di questioni che riguardavano il figlio e la nuora, immischiandosi anche in fatti che riguardavano i nipoti dati alla luce da Sissi.

LIBRETTO AIDA ARENA DI VERONA 2025, QUAL È? LA TRAMA DEI 4 ATTI/ Tutto sull'opera di Giuseppe Verdi

Franz Joseph I morì nel palazzo in cui era nato nel 1916, all’età di 86 anni, a causa di una polmonite che aveva contratto qualche tempo prima. A prendere il suo posto fu il pronipote Carlo I d’Austria.