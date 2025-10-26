Frasa, chi è l'allievo del talent di Amici 25: la passione per Olly e la voglia di diventare un cantante di successo

Tra gli allievi del talent di Maria De Filippi troviamo anche Frasa, nome d’arte di Francesco Saias, che è riuscito a catturare l’attenzione con le sue qualità ma allo stesso tempo alcuni si sono divisi riguardo alle caratteristiche del talento. Non tutti sanno che Frasa ha anche un rapporto importante con Olly, il cantante vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

La voglia di fare il cantante non ha mai abbandonato il giovane cantante che adesso è riuscito a ottenere il posto nel programma, ambito sia da Anna Pettinelli che da Rudy Zerbi, che alla fine di recente lo ha definito più attore che cantante. Ma intanto Frasa continua a mettersi in gioco nel talent di Canale Cinque. Duro il commento di Zerbi su Frasa: “Hai un viso espressivo, quasi plastico. Però fai tante, troppe smorfie e c’è differenza tra smorfie ed espressioni. Il canto è un’altra cosa” le parole di Zerbi sul giovane allievo che non sembra averlo convinto del tutto in queste ultime settimane.

Frasa e la passione per Olly

Durante un concorso artistico presso la scuola superiore, Frasa si è proposto con un medley dei brani di Olly. Un chiaro segnale quello mandato da Francesco Saias, che non ha nascosto l’ammirazione per il cantante e vincitore del Festival di Sanremo 2025 con il brano Balorda nostalgia.

La puntata di oggi però potrebbe essere quella che in qualche modo spezza un sogno, almeno per il momento, per Francesco Saias. Il cantante ha perso la sfida con Angie e stando alle anticipazioni delle registrazioni della puntata di Amici 25 è stato eliminato dal talent di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi.

