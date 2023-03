Chi è Frederick Lundqvist, il fidanzato di Chiara Francini/ Ex calciatore svedese

Frederick Lundqvist e Chiara Francini, un amore senza barriere: “Mi ha reso libera…”

Attrice di spicco, grande performer e dall’irriverenza coinvolgente: questo e tanto altro si potrebbe dire per descrivere Chiara Francini, che negli ultimi anni è riuscita ad imporsi con il suo talento tra piccolo e grande schermo. L’ultima sua collaborazione di spicco sul palco del Festival di Sanremo 2023 è stata forse la consacrazione per la conduttrice, alimentando anche un discreto interesse sulla sua vita privata e sentimentale. Su quest’ambito la donna è sempre stata molto attenta alla privacy, ma non si è risparmiata nel raccontare al pubblico il suo amore per Frederick Lundqvist.

Chiara Francini è infatti impegnata in un via vai tra Italia e Svezia per coltivare la sua relazione con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese che riempie il suo cuore d’amore dal 2005. “E’ un uomo ironico, silenzioso, molto attento e anche sarcastico. Mi ha reso libera e sicura e ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire“. Queste le parole di Chiara Francini rilasciate a Vanity Fair in una recente intervista, parlando proprio del bellissimo rapporto con Frederick Lundqvist.

Frederick Lundqvist, compagno di Chiara Francini: dalla nazionale svedese alla società per la sicurezza

Per quanto concerne la vita privata e professionale di Frederick Lundqvist, fidanzato di Chiara Francini, sono noti sia gli impegni attuali che del passato. Classe 1976, lo svedese è stato un calciatore piuttosto popolare nel suo paese, onorando la propria carriera con 5 convocazioni per la Nazionale. Nel ruolo di difensore ha indossato la casacca del Sundsvall, Viking e IFK Lulea, chiudendo poi la carriera con una breve parentesi in Norvegia. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Frederick Lundqvist ha deciso di lasciare il mondo del calcio dedicandosi a ben altri impegni.

Frederick Lundqvist – da quasi 20 anni legato a Chiara Francini – è oggi attivo nell’ambito dell’imprenditoria; l’ex difensore della nazionale svedese gestisce infatti una compagnia che si occupa principalmente di servizi per la sicurezza. Oltre alla informazioni relative agli ultimi impegni professionali e ai trascorsi calcistici, non sono note ulteriori informazioni riguardo la sua vita privata. Piccoli scorci sulla sua vita sono offerti unicamente dalle parole al miele di Chiara Francini.











