Tutto su Fulvia, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca Fulvia, arrivata in trasmissione poche puntate fa e che si è fatta subito notare per l’evidente bellezza e sensualità come hanno notato in studio sia Maria De Filippi, notando lo sguardo del cavaliere Sebastiano che Gianni Sperti. Sorriso smagliante e fisico in perfetta forma, Fulvia è arrivata in trasmissione per conoscere e corteggiare Sebastiano Mignosa, reduce dalla fine della frequentazione con Cinzia.

Bellissima e determinata, Fulvia ha colpito immediatamente il cavaliere del trono over che ha deciso di farla restare per poterla conoscere meglio. Nella puntata di Uomini e Donne del 15 maggio 2025, così, Sebastiano e Fulvia tornano al centro dello studio per raccontare i dettagli della loro conoscenza.

Sebastiano, confronto con Cinzia: poi la conoscenza con Fulvia continua

Il momento dedicato a Sebastiano e Cinzia, nella puntata odierna di Uomini e Donne, viene aperto da Maria De Filippi con un filmato in cui Gloria e Cinzia parlando di Sebastiano. Le due dame sono uscite con il cavaliere ma entrambe hanno deciso di chiudere trovando il suo atteggiamento sempre uguale. Sebastiano, però, spiega che considera Gloria e Cinzia ormai un capitolo chiuso volendo concentrarsi sulla conoscenza di Fulvia.

Cinzia, in studio, sottolinea di aver deciso di chiudere con Sebastiano perché durante i pochi giorni trascorsi insieme a casa di lei, non ha visto l’uomo che pensava di aver conosciuto. Cinzia, inoltre, sottolinea di non essere assolutamente in competizione con Fulvia e di voler lasciare alla dama la libertà di poter conoscere Sebastiano e fare la sua esperienza.