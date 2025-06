La presenza di Chiara Balistreri all’Isola dei Famosi 2025 non è casuale e nulla toglie alla sua legittima presenza il fatto di non avere trascorsi nel mondo dello spettacolo. Anzi, la sua storia vale tutta la risonanza e attenzione che il reality permette; lei, a differenza di tante donne che hanno vissuto e vivono lo stesso incubo, ha avuto il coraggio di denunciare un ex fidanzato violento al fine di scongiurare un epilogo che per nulla appartiene alle sfumature dell’amore. L’incubo di Chiara Balistreri coincide con l’identità di Gabriel Constantin, l’ex fidanzato violento della concorrente dell’Isola dei Famosi 2025.

Come riporta Today, la relazione tra Chiara Balistreri – concorrente all’isola dei Famosi 2025 – e l’ex fidanzato violento Gabriel Costantin sarebbe iniziata quando la naufraga aveva 14 anni. Per il primo periodo solo qualche segnale, presto però la situazione è precipitata; mesi di abusi di ogni tipo, sia verbalmente che fisicamente. L’apice si raggiunge forse nel 2022 quando dopo l’ennesima aggressione riportò addirittura la frattura del setto nasale.

Chiara Balistreri: “Non voglio diventare l’ennesimo caso di femminicidio”, dall’appello sui social all’arresto dell’ex fidanzato violento

Chiara Balistreri trovò così il coraggio di denunciare il suo ex fidanzato violento, Gabriel Costantin. Quell’ennesima aggressione fu il campanello d’allarme definitivo, quello che non poteva più ignorare. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine e della legge italiana l’uomo fu posto in stato di fermo agli arresti domiciliari ma quell’incubo era tutt’altro che finito; prima l’evasione, poi la fuga in Romania e le minacce a distanza che portarono così all’estremo quel clima di terrore.

“Non voglio diventare un altro caso di femminicidio”, questa una delle frasi pronunciate da Chiara Balistreri nel video diventato virale sui social dove appunto denunciava il terribile timore di poter essere uccisa dall’uomo che diceva di amarla. La risonanza del caso ha avuto fortunatamente un esito più che felice per la concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 dopo anni di terrore; il suo ex fidanzato violento è oggi in carcere in attesa della sentenza definitiva per l’estradizione. Ora, quelle violenze subite, sono un dolore che condivide con l’unico intento di sensibilizzare e aiutare le donne che vivono il suo stesso incubo.