La storia di Chiara Balistreri parte da un incubo. La giovane ha denunciato il suo ex fidanzato, Gabriel Costantin, conosciuto quando aveva 14 anni. I due hanno cominciato una storia d’amore: “Sembrava una persona sensibile, un ragazzo premuroso” ha raccontato Chiara. Un anno dopo, sono cominciate le prime violenze: “Mi alzava continuamente le mani. Provavo a lasciarlo ma c’era sempre un pentimento da parte sua” ha spiegato la giovane di 23 anni. “Una sera mi picchiava mentre ero a terra e mi ha rotto il naso. E ho avuto il coraggio di dire per la prima volta che era stato lui” ha spiegato ancora Chiara Balistreri, che ha denunciato Gabriel affidandosi alla Legge ma anche ai social, denunciando quanto accaduto proprio tramite i suoi canali.

Dopo la denuncia, Gabriel Costantin è stato arrestato ma è riuscito poi ad evadere, tornando in Romania, suo Paese d’origine. Fortunatamente, dopo due anni e mezzo di latitanza, è stato trovato e condotto nuovamente in carcere. Un sospiro di sollievo enorme per Chiara, che ha dovuto vederlo in aula, nel corso del processo: “Ho cercato di non incrociare il suo sguardo” ha spiegato la giovane a Verissimo.

Chi è Gabriel Costantin, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri: le minacce via social

Nel corso della loro relazione malata, Chiara Balistreri ha subito tantissime volte violenza da parte di Gabriel Costantin. Il ragazzo, infatti, la picchiava, la maltrattava, accusandola e dando a lei la colpa delle sue violenze. L’ex fidanzato di Chiara Balistreri un giorno è arrivato a picchiarla con un guinzaglio per cani: a chiamare le forze dell’ordine fu una vicina di casa. Dopo ogni violenza, Chiara provava a ripartire con la sua vita ma finiva sempre per tornare con lui, che la implorava, chiedendole scuola, e affermando di essere cambiato.

Nessun cambiamento, però, per Gabriel Costantin, che nel loro ultimo incontro le ruppe il naso. Una storia di violenza che è proseguita anche dopo: durante la sua latitanza, l’ex fidanzato di Chiara Balistreri le mandava messaggi minacciandola via social.