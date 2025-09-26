Gabriele Cirilli, chi è: gli esordi con Gigi Proietti, poi la depressione e la scoperta del cabaret che gli ha salvato la vita

Anche quest’anno tra i protagonisti di Tale e Quale Show ci sarà Gabriele Cirilli, ormai un volto noto per i fan del programma, che avranno modo di assistere anche in questa edizione del 2025 alle sue gag e i suoi simpatici siparietti, nonché alle sue esibizioni. Sì, perché quest’anno Gabriele Cirilli tornerà ad essere un concorrente e non un ospite d’onore o giudice come accaduto nelle edizioni passate. Dopo essere stato dunque concorrente nel 2012, ancora una volta il comico e attore proverà ad arrivare fino in fondo al programma condotto da Carlo Conti, ma quest’anno al suo fianco ci sarà un illustre collega, Flavio Insinna. I due, infatti, gareggeranno in coppia: “Noi abbiamo la forza di una squadra” ha raccontato Cirilli.

Prima di fare la carriera che ha avuto, Gabriele Cirilli ha dovuto fare i conti con una brutta bestia spesso invisibile, la depressione. È successo dopo gli inizi, che in qualche modo Gabriele ha sofferto mentalmente. “È stato il cabaret a quel punto a ridarmi un po’ di energia e di voglia di fare. In realtà sto tornando ad essere quello che ero” ha rivelato l’attore al Quotidiano Nazionale. Come spiegato infatti da Cirilli, le telefonate che non arrivavano e i provini che non sempre andavano bene, hanno avuto forti ripercussioni sulla sua salute mentale, tanto da indurlo a non uscire più di casa, fino a quando non ha conosciuto il cabaret, quel mondo del quale si è innamorato.

Gabriele Cirilli, chi è: il successo con Un Medico in Famiglia

L’attore originario di Sulmona ha cominciato la sua carriera dopo aver studiato con un grandissimo di questo mestiere, Gigi Proietti. Da lì ha cominciato a recitare tra cinema, teatro e televisione. Dopo aver preso parte a un programma tv, “Il gioco delle coppie”, e aver recitato in diversi film, nel 2009 per Gabriele Cirilli è arrivata l’esperienza di Un Medico in Famiglia, dove ha interpretato Dante Piccione, fidanzato di Melina, la domestica di Casa Martini. Un’esperienza, quella di Un Medico in Famiglia, che ha lanciato definitivamente Gabriele Cirilli nel mondo della comicità e della recitazione, consacrandolo.