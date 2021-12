Chi è Gabriele Giorgio/ “Essere campione a Caduta Libera? Non è solo fortuna”

Gabriele Giorgio torna come concorrente a Caduta Libera – Campionissimi, lo speciale del game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Dopo 35 presenze da campione e un montepremi di 316 mila di euro, Gabriele è il secondo concorrente ad aver vinto di più nella storia del programma di successo. Per questo motivo è stato prescelto come campione per partecipare alla versione speciale di “Caduta Libera – Campionissimi” dove incontrerà 10 campioni da sconfiggere prima di arrivare alla fase finale dei “Dieci passi”. Il campione, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ricorda ancora la domanda che gli è costato la caduta nella botola: “nel film “Taxi driver” chi doveva esserci al posto di De Niro ma non ha accettato la parte? La risposta era Dustin Hoffman e potevo arrivarci”.

Nonostante ciò, Gabriele ha un bellissimo ricordo di questa esperienza e rivela: “Gerry è il mio conduttore preferito e da anni seguivo il suo gioco, che mi sembrava quello più nelle mie corde. Così, quando mi sono sentito pronto, ho scritto per partecipare e mi hanno contattato quasi subito. Per circa un anno ho partecipato come sfidante, poi sono diventato quello da battere”.

Gabriele Giorgio campione di Caduta Libera: “Un po’ di preparazione ci vuole”

Non è da tutti diventare campione di Caduta Libera. Lo sa bene Gabriele Giorgio, il secondo campione del game show che ha confessato: “per diventare campioni non c’è solo fortuna. Un po’ di preparazione ci vuole, leggere i giornali e aggiornarsi è importante. Il resto? Ringrazio la scuola che ho fatto perché alcune nozioni vengono da lì. Anche l’enigmistica mi ha aiutato, ma non sono tra i più patiti”. Il concorrente, infatti, ha anche rivelato: “la difficoltà maggiore è mantenere la lucidità, soprattutto ne “I dieci passi” finali. Sono razionale, tendo a riflettere e a ragionare parecchio. Ho molto autocontrollo. A volte rivedendomi mi meraviglio di me stesso!”.

La partecipazione a Caduta Libera ha sicuramente cambiato la sua vita, visto che il campione è diventato anche popolare: “tornando nei weekend al mio paese notavo l’affetto della gente che mi fermava. Ma anche da sfidante questa estate mi chiedevano di fare una foto. Già solo partecipare per me era importante. Tutto il resto è stato un di più!”. Infine sulla vincita ha aggiunto: “una cifra del genere fa effetto. Mi toglierò qualche sfizio, tipo cambiare la macchina. E poi, essendo fidanzato da due anni con Jessica, mi auguro di andare a convivere per staccarci dalle rispettive famiglie”.



