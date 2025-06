Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: "Nel mio futuro c’è la maternità? I figli non ci sono ancora, ma spero arrivino perchè..."

CHI È GABRIELE GRECO? “MI HA AIUTATA A LASCIARE ANDARE I PENSIERI NEGATIVI E…”

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi, e da quanto tempo la coppia vive la loro storia d’amore? Quest’oggi, in prima serata su Canale 5, potremo rivivere le emozioni dello show “Torino is fantastic”, il concerto andato in scena qualche giorno fa nella cittadina sabauda e in cui ad affiancare sul palco l’esperto conduttore, Gerry Scotti, c’era pure la 43enne romana che, presentando i vari artisti che si erano succeduti nella ricca scaletta, si è pure esibita e ha deliziato il pubblico con un inedito duetto con Shaggy. E, in attesa di rivedere la cantautrice in quest’inedita doppia veste, possiamo raccontare qualcosa sulla sua dolce metà: chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi, e come si sono conosciuti?

Per scoprire chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi, e alcuni dettagli di una love story che dura oramai da un bel po’ di tempo dobbiamo innanzitutto ricordare che tra le relazioni attribuite a Veronica Scopelliti, tra quelle reali e semplici rumors, la liaison col suo attuale compagno è cominciata infatti nel lontano 2008. Come i fan della cantante nata da una famiglia di origini calabresi sanno, Greco era inizialmente entrato nella sua band in veste di bassista e contrabbassista, prima che tra di loro scoccasse la classica scintilla: la coppia (che nel frattempo non ha avuto figli) aveva poi deciso, dopo dieci anni di convivenza, di convolare a giuste nozze nell’aprile del 2018 in quel della Basilica di San Lorenzo in Lucina nella Capitale. Ma cos’altro sappiamo del suo Gabriele e del motivo per cui oggi non sono ancora diventati genitori?

NOEMI SUL MARITO, “MI FECE LA PROPOSTA A COLAZIONE: PRESE L’ANELLO DA UNA…”

Raccontando della loro relazione e di chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi, possiamo dire di lui che ha 40 anni ed è molto più riservato della compagna: motivo per cui la maggior parte delle cose che conosciamo su di lui e la loro liaison sono rintracciabili nelle varie interviste concesse dalla diretta interessata. “Fidarci di qualcuno ci fa sentire fragili, vulnerabili. È una sensazione di abbandono, che si avvicina alla morte. Però una morte serena, perché se ti dai tanto, ti lasci andare all’altro” aveva detto in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, parlando del suo brano e accennando anche al suo modo di vivere una storia: “Gabriele mi ha aiutata a lasciar andare certi pensieri negativi, certe prese di posizione molto dure” aveva detto a proposito dell’uomo entrato nel suo complesso per sostituire lo storico bassista e poi entrato anche nella sua vita.

“Lui è stato veramente coraggioso, perché è facile esserci quando va tutto bene. Spero anche io di avere la stessa forza se lui un domani dovesse avere la stessa necessità”: queste parole, pronunciate durante un’ospitata dell’artista a “Verissimo”, ci aiutano ad aggiungere un altro pezzo al puzzle che stiamo componendo su chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi. “Lui mi ha fatto la proposta durante una colazione: io pensavo dicesse tanto per dire, poi ha recuperato una scatolina nascosta nella libreria e dentro c’era l’anello” aveva rivelato una volta la 43enne a ‘Vanity Fair’. E sul desiderio di diventare mamma, nonostante la coppia abbia già provato ad avere un figlio, la donna ha spiegato: “Nel mio futuro c’è la maternità? I figli non ci sono ancora, spero arrivino” e sul coraggio per diventare mamma, come aveva detto in una circostanza, aveva spiegato al magazine che il mondo di oggi a volte le fa paura ed è tutto diventato più inquietante rispetto a quando era piccola lei.