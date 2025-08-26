Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: bassista e contrabbassista, suona nella band della moglie. I due stanno insieme dal 2008

Insieme dal 2008, dieci anni più tardi Noemi ha sposato il suo Gabriele Greco, che aveva conosciuto appunto un decennio prima, grazie alla musica. Gabriele, infatti, è arrivato nella vita di Noemi prima come artista: è stato infatti contattato per diventare bassista e contrabbassista nella band della cantante e dopo aver svolto un provino, è stato preso nel gruppo e poco tempo dopo ha cominciato a suonare con loro. Con il passare del tempo tra Gabriele e Noemi è nato un sentimento che si è poi trasformato in amore: i due hanno cominciato una relazione e per diverso tempo si sono trasferiti a Londra, vivendo la loro storia in una città intrisa di arte e musica.

Tornati in Italia, hanno continuato la loro collaborazione professionale nonché la propria vita personale, fino a decidere di sposarsi nel 2018, con una splendida cerimonia che ha sancito l’inizio di una nuova fase del loro amore. Nonostante un rapporto che va avanti da 17 anni, il marito di Noemi non è mai scappato, come ha raccontato proprio la cantante, sottolineando come il marito le sia sempre rimasto accanto, anche nei momenti complessi. “Dopo Sanremo 2012 ho avuto un momento di derealizzazione derivata dalla grande stanchezza (…). Gabriele si è accorto di questa cosa, non è fuggito e mi è stato accanto”.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: sognano una famiglia

Noemi e Gabriele Greco non hanno ancora allargato la famiglia. Se inizialmente la scelta di avere un bambino è stata rimandata per un’indecisione di fondo e dubbi sul fatto di avere o meno un bebè, i due hanno poi cambiato idea, soprattutto Noemi. La cantante, infatti, con il passare degli anni ha capito di voler diventare mamma: “Il sogno di diventare genitori c’è. Mi piacerebbe diventare mamma” ha rivelato Noemi. Dunque, il progetto di allargare la famiglia ora è concreto per i due, che sognano un test positivo.