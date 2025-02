Tra Noemi e il marito Gabriele Greco l’amore è scoppiato grazie alla musica. L’uomo che è al suo fianco ormai da anni, infatti, dal 2010 fa parte della band di Noemi che suona durante i suoi concerti. Il musicista romano, classe 1984, suona la chitarra e il basso e segue sua moglie in tour per lavoro. I due si sono conosciuti dunque proprio grazie alla musica, che li ha fatti innamorare: da quel momento la coppia non si è più lasciata, convolando a nozze nel 2018. Il matrimonio è avvenuto nella basilica di San Lorenzo in Lucina, a Roma, di fronte a numerosi cantanti e personaggi del mondo dello spettacolo ma soprattutto amici e parenti.

Gabriele Greco, il marito di Noemi, è una presenza fissa nella sua vita e non solamente per ciò che concerne il lavoro. L’uomo, infatti, è sempre rimasto al suo fianco anche dei momenti più difficili, come quando lei ha dovuto fare i conti con gli attacchi di panico: “La presenza di Gabriele è stata importante anche nei momenti no e di grande difficoltà visto che Noemi ha confessato: “è stato la mia forza quando mollavo” ha raccontato al Corriere della Sera.

Chi è Gabriele Greco, il marito di Noemi: “Alti e bassi come ogni coppia”

Tra Gabriele Greco, marito di Noemi, e sua moglie, non sono mancati i momenti difficili come in tutte le storie. “Abbiamo alti e bassi come ogni coppia che si rispetti” ha spiegato lei, che nonostante ciò ha portato avanti il rapporto con estremo amore e rispetto, rimanendo sempre unita con il marito. I due, al momento, non sembrano intenzionati ad allargare la famiglia, come hanno spiegato: “Per un figlio vediamo come procede il mondo, sta diventando tutto molto complicato” ha racontato Noemi qualche tempo fa. I due, comunque, sono molto innamorati a quasi sette anni dal matrimonio e soprattutto a quindici anni dal primo incontro: il loro rapporto procede a gonfie vele.