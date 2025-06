Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi? "Lui c'è sempre stato con me": da bassista nella sua band a compagno di vita dopo che...

CHI È GABRIELE GRECO? “I NOSTRI LITIGI DURANO 20 SECONDI: POI DOPO…”

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi, e cosa sappiamo della loro lunga storia d’amore che oramai dura da più di quindici anni? Nel nuovo appuntamento col “Tim Summer Hits”, in onda questa sera su Rai 1, ci sarà spazio anche per la rossa cantautrice romana, protagonista in quel del Festival di Sanremo qualche mese e fa e ora di nuovo nelle radio con “Oh ma”, il singolo che esce proprio quest’oggi e la vede collaborare con Rocco Hunt per quello che si candida a essere uno dei tormentoni dell’estate 2025.

Intanto, qui accendiamo i riflettori sulla sua dolce metà, ovvero l’uomo con cui da tempo ha dato vita a un sodalizio prima artistico e poi umano: scopriamo dunque chi è Gabriele Greco, marito di Noemi, e in quali circostanze si sono conosciuti.

Parlando della vita sentimentale dell’artista romana, è indubbio come (a differenza di tanti altri colleghi e colleghe) nel suo cuore ci sia stato sempre spazio per una sola persona, ovvero per il 40enne musicista e polistrumentista. Raccontando chi è Gabriele Greco, marito di Noemi, dobbiamo infatti ricordare che pure lui, come la sua futura consorte, si era avvicinato da piccolo al mondo della musica studiando pianoforte, per poi appassionarsi anche ad altri strumenti come il basso elettrico e il contrabbasso.

Dopo aver fatto parte di alcune piccole band, la svolta per Greco era arrivata nel 2008 quando era stato scelto per sostituire il bassista del complesso che supportava Noemi, diventandone col tempo membro ufficiale e avvicinandosi anche a lei. Da allora la coppia, che ha vissuto per un periodo anche a Londra, non si è più lasciata…

NOEMI, “FIGLI? PENSO CI SIA UN MOMENTO GIUSTO PER FARLI E OGGI…”

Anzi, nel 2018 i due avevano deciso di coronare il loro amore convolando a nozze a Roma: “Mio marito c’è sempre stato, è da tanto che stiamo insieme” aveva detto una volta durante una ospitata a “Verissimo” e aprendosi sul loro rapporto: “È molto bello perché lavoriamo assieme e facciamo anche tanti viaggi” aveva detto la 43enne, aggiungendo qualche altro tassello al nostro racconto su chi è Gabriele Greco, marito di Noemi. La coppia, come sappiamo, non ha avuto figli e questo è spiaciuto in passato alla cantautrice che aveva accennato a dei seri problemi con cui aveva dovuto convivere in passato e che l’avevano portata a “negare la paternità” al suo Gabriele: “Mi dispiace perché a 30 anni ho vissuto un momento difficile e non potevo portarci dentro un figlio” aveva spiegato, provando a mettersi pure nei panni di Greco in quella situazione.

Scoprendo chi è Gabriele Greco, marito di Noemi, infatti l’artista aveva affrontato un tema molto delicato a proposito del fatto che non lei e il compagno non sono ancora diventati genitori: “Sembra che al mio compagno ho un po’ negato questa cosa. Il peso lo sento più per lui che per me” aveva ammesso pur precisando che, nonostante questo, sono molto legati e che i loro ‘litigi’ durano al massimo 20 secondi. “Nessuno di noi tiene mai il muso (…) “Quando volevo farlo (un figlio, NdR) non ho potuto, mi è capitato il periodo che sono stata meno bene, se sei nel fango non puoi portarci un figlio insieme a te. Se posso averli ancora? Sì però pensi ci sia un momento più giusto. Credo sia più complicato adesso, ho paura che sia tardi” aveva aggiunto.