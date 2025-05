Dietro i successi di Noemi c’è anche la mano di Gabriele Greco, l’uomo al suo fianco ormai da tanti anni. Gabriele e Noemi si sono conosciuti quando erano due ragazzi e si sono messi insieme qualche anno più avanti, per poi sposarsi dopo un fidanzamento di dieci anni. Ma come sono andate le cose tra loro e come è cominciato l’amore tra i due? Gabriele fa parte della band di Noemi, dunque c’è anche lui dietro i successi della moglie, una delle artiste più apprezzate sul panorama musicale italiano. Bassista e contrabbassista, Gabriele Greco ha conosciuto la moglie nel 2008 e dopo aver fatto una prova nella sua band, è stato scelto, come musicista e non solo.

Noemi, chi è?/ Dal successo al tracollo superato grazie alla dieta: "Rinacqui dopo aver toccato il fondo"

In quegli anni, infatti, è cominciata la loro storia d’amore che ha portato più avanti anche ai fiori d’arancio. I due stavano infatti insieme da dieci anni quando sono convolati a nozze, nel 2018. “Gabriele mi è rimasto vicino mentre ho cambiato l’assetto del mio lavoro ma anche della mia vita. Non è fuggito e di questo lo ringrazierò per sempre” ha raccontato Noemi parlando della storia d’amore con Gabriele, l’uomo che è rimasto sempre al suo fianco nel bene e nel male.

Gabriele Greco, marito Noemi/ La voglia di un figlio e il timore che sia tardi: "Vita ci ha portato altrove"

Chi è Gabriele Greco, marito di Noemi: ora sognano una famiglia

Più volte nel corso dei suoi interventi pubblici Noemi ha parlato del marito e ha sempre rivelato di aver paura nel mettere al mondo figli e di averci a lungo pensato. Negli ultimi anni, l’artista sembra aver cambiato idea e aver deciso di provare ad avere un bebè con Gabriele Greco. “Spero di diventare mamma, la notte questo pensiero un po’ mi tiene sveglia” ha rivelato Noemi, raccontando dunque di aver cominciato a provare ad avere un bebè con il marito. Un sogno, dunque, che la cantante romana spera possa diventare realtà quanto prima. Oggi, infatti, ha 43 anni e spera che questo desiderio si realizzi.