Tutto su Gabriele, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over, arrivati in trasmissione nelle ultime puntate di Uomini e donne, c’è anche Gabriele. Quest’ultimo ha guadagnato il centro dello studio per la frequentazione con Agnese che, dopo essere stata al centro delle dinamiche per l’interesse che ha espresso nei suoi confronti Giuseppe, nonostante la frequentazione con Sabrina, ha scelto di rimettersi in gioco accettando di uscire con lui, ma chi è Gabriele?

Come fa sapere Messina Today, Gabriele ha 40 anni, lavora come agente di commercio e arriva dalle Isole Eolie. Il nuovo cavaliere del trono over ha perso tutti i parenti a lui vicino come ha raccontato lo stesso cavaliere che ha svelato anche il significato dello scheletro tatuato sulla mano che simboleggia tutte le difficoltà avute nella vita e che ha dovuto affrontare.

Gabriele e Agnese: nuova coppia a Uomini e Donne?

Gabriele non ha avuto una vita facile ma ha deciso di mettersi in gioco e di provare a cercare l’amore partecipando a Uomini e Donne. Tra tutte le dame presenti nel parterre, il cavaliere è stato colpito dalla bellezza di Agnese. Nella puntata del dating show di canale 5 in onda oggi, giovedì 20 marzo 2025, Maria De Filippi chiama Gabriele e Agnese al centro dello studio.

Il cavaliere, su domanda della conduttrice, svela l’intenzione di uscire ancora con Agnese e di portare avanti la frequentazione. Agnese, appare più titubante del cavaliere ma per il momento decide di continuare a conoscerlo e ad uscire con lui. Tra i due, dunque, non c’è stato un colpo di fulmine ma l’interesse c’è e chissà che non si trasformi in un vero sentimento.

