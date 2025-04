Tutto su Gabriele Mageri, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne che hanno maggiormente colpito il pubblico c’è Gabriele Mageri, agente di commercio di origini siciliane di 40 anni. Il cavaliere arriva dalle Isole Eolie e non è presente sui social. Con il suo carattere tranquillo e la sua storia ha immediatamente colpito di telespettatori del dating show di canale 5.

“Vengo dalle Isole Eolie, sono un agente di commercio, sono un rappresentante. Sono qui per metterci gioco. Ho avuto una vita un tortuosa, una vita famigliare un po’ brutta: ho perso tutti i miei parenti vicini, quindi ho deciso di prendermi un periodo per mettermi in discussione, vedere che cosa succede. Sono qui nella speranza di conoscere qualcuno d’interessante”, ha detto Gabriele durante la presentazione in studio.

Gabriele Mageri: la fine della conoscenza con Agnese e Luana

Gabriele Mageri è inizialmente uscito con Agnese che, dopo il primo appuntamento, durante il confronto in studio, di lui ha detto: “Gabriele è un siculo assolutamente libero, con la mentalità emancipata. Quindi, un ragazzo profondo. Un uomo che ha sofferto molto, questo ci ha avvicinato. Quando nella scorsa puntata ha detto che ha perso tutte le persone a lui care, mi sono sentita a lui vicina, perché anche io ho avuto una grave perdita, mia sorella, e questa cosa mi ha toccato. Abbiamo avuto un’uscita interessante, siamo stati bene. Siamo stati vicini, nei limiti della vicinanza. Non so in che cosa scaturirà. Usciremo un’altra volta, però io non sono semplice”.

Successivamente, Gabriele ha deciso di uscire con Luana che, dopo aver chiuso con Alessio Pili Stella, sta uscendo con lui e con Giovanni. Nella puntata di Uomini e Donne del 7 aprile 2025, Luana decide di chiudere con Gabriele che, così, torna alla ricerca di una donna con cui costruire una frequentazione.