Chi è Gabriella Brooks?/ La papabile fidanzata di Liam Hemsworth dopo Miley Cyrus…

Ma chi non cadrebbe ai piedi di Liam Hemworth? Sicuramente sono poche le donne che riuscirebbero a dirgli no, figuriamoci poi quando si è giovani, belle e con il cuore libero da impegni quello che potrebbe accadere ed è questo l’esempio di Gabriella Brooks. Chi è la bella biondina? Molti non hanno mai sentito parlare di lei ma quello che è certo e che dovremo presto fare i conti con lei visto che si vocifera che sia proprio lei la bella donzella che ha rubato il cuore a Liam Hemworth tanto che lui l’avrebbe già portata a conoscere i genitori Byron Bay. Ma chi è Gabriella Brooks? Fa la modella da quando aveva 14 anni e si è da poco lasciata con il frontman dei «The 1975» ma questo non l’ha fermata dal buttarsi a capofitto in una relazione con Liam anche se lui al momento è alle prese con il divorzio da Miley Cyrus la donna che ha tanto amato da portare all’altare.

GABRIELLA BROOKS CHI E’? LIAM HEMSWORTH INNAMORATO OPPURE…

Ma è solo gossip o c’è qualcosa di più? A quanto pare Liam Hemsworth è stato paparazzato nel giardino di casa sua proprio mentre avvenivano le presentazioni ufficiali alla famiglia di Gabriella Brooks ma tra i due non si sono registrati baci e abbracci. Gli obiettivi non sono riusciti a cogliere tenerezze tra i due, ma in molti sono pronti a scommettere che i due possano già essere pazzi l’uno dell’altra tant’è che in molti li ritengono perfetti insieme. Lei ha 21 anni, otto meno di lui, e fa la modella da quando ne aveva 14, non è nuova e non è sconosciuta nel suo settore ma sicuramente dopo le foto con Liam ne sentiremo parlare ancora.

