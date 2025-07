Riccardo Guarnieri presenta ufficialmente la sua nuova fidanzata e smentisce il suo ritorno a Uomini e Donne: lei è Gabriella Cofano

Si parlava di ritorno a Uomini e Donne per lui, ma a quanto pare non sarà così: parliamo di Riccardo Guarnieri, storico volto del trono Over di cui oggi si torna a parlare per uno scatto che sta facendo il giro del web. Riccardo ha lasciato il dating show di Canale 5 ormai da tempo, ma spesso si è ipotizzato un suo ritorno, soprattutto perché le indiscrezioni lo davano single. E invece, la foto da lui pubblicata su Instagram nelle ultime ore, ci svela che le cose non stanno più così.

Guarnieri ha infatti una nuova fidanzata, che appare al suo fianco nella foto (che trovate nell’articolo), e che l’ex di Uomini e Donne ha anche taggato. L’affascinante donna si chiama Gabriella Cofano e non è un volto appartenente al mondo dello spettacolo. Originaria di Taranto, e dunque pugliese come Riccardo, Gabriella ha studiato Economics and Business Administration e lavora come Quality Manager nel settore navale e aeronautico, come lei stessa fa sapere attraverso il suo profilo Instagram.

L’annuncio pubblico di Riccardo Guarnieri ha anche un’altra funzione: quella di smentire, una volta per tutte, il suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Da settimane infatti si vocifera che Riccardo sarà nuovamente nel parterre dei cavalieri a partire da settembre, e molti avevano già iniziato a fantasticare sul possibile ritorno di fiamma con Ida Platano, qualora anche lei avesse fatto ritorno (essendo l’ex dama ancora single). I sogni di questi fan invece sfumato con la pubblicazione della foto di Riccardo con Gabriella: i due appaiono felici e innamorati, con tanto di sottofondo musicale romantico sulle note di ‘Balorda nostalgia’ di Olly.

