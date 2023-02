Chi è Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti/ La verità sul possibile matrimonio

Gerry Scotti e Gabriella Perino, uniti anche nelle sofferenze

Non è cosa scontata riuscire nel corso di una lunga carriera a riuscire a diventare delle vere e proprie icone del settore di riferimento. L’impresa è di certo riuscita a Gerry Scotti, presentatore amatissimo dal pubblico televisivo e che vanta una storia sul piccolo schermo decisamente invidiabile. Oltre al successo dei suoi programmi e gli elogi superflui sulle sue abilità, la vita sentimentale del presentatore non è assolutamente secondaria. Dopo la triste separazione con Patrizia Grosso, Gerry Scotti ha infatti ritrovato l’amore grazie a Gabriella Perino.

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono uniti da un forte sentimento da oltre 10 anni, esattamente dal 2011. I due in realtà avevano avuto l’onore di conoscersi già nel 2004 ma come raccontato dal presentatore la scintilla è scoccata solo diversi anni dopo: “Ci conoscevamo fin da ragazzi: a un certo punto siamo finiti ad affrontare le stesse problematiche. Ora siamo felici per la serenità e viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni e uniti”. Queste le parole del noto presentatore sul rapporto con Gabriella Perino – rilasciata in una recente intervista per il settimanale Chi – chiaramente riferito alla questione divorzio vissuta da entrambi.

Gerry Scotti e la verità sul possibile matrimonio con Gabriella Perino

Gabriella Perino è infatti reduce, come Gerry Scotti, da un matrimonio naufragato: rapporto dal quale ha avuto una figlia. Sul conto della sua precedente relazione e sull’attività professionale da lei svolta le informazioni scarseggiano, vista la ferma volontà di tenersi alla larga da gossip e rumors dell’ambito televisivo. E’ però risaputa la sua notorietà come architetto, in particolare nell’area milanese. Gabriella Perino è poco attiva sui social, utilizzati principalmente per fini professionali più che per la condivisione di momenti di vita quotidiana.

Alla luce dell’amore forte più volte dichiarato da Gerry Scotti per Gabriella Perino, molti fan del conduttore si sono chiesti nel tempo come mai non fosse ancora arrivato il momento di convolare a nozze, a dispetto di oltre 10 anni di relazione. La spiegazione è arrivata direttamente dal diretto interessato che, sempre al settimanale Chi, ha svelato: “Il matrimonio non è nei progetti, mi piacerebbe che lo Stato venisse incontro anche a rapporti come il nostro e mi sembra che qualcosa sia stato fatto”. Pare dunque che il presentare, dopo il cattivo esito del precedente rapporto matrimoniale con Patrizia Grosso, non abbia intenzione di ripetere la cerimonia nuziale.











