Gabry Ponte, chi è il dj e artista che ha preso parte all'Eurovision 2025 con San Marino? Carriera, successi e vita privata dell'artista

Gabry Ponte, nome celebre della musica dance, è nato a Torino nel 1973 e ha legato il suo nome, almeno agli esordi, agli Eiffel 65, gruppo di grande successo diventato famoso in tutto il mondo con diverse hit. Tantissime le copie di dischi vendute dunque da Gabry Ponte e dagli Eiffel 65, fino a quando non hanno deciso di intraprendere ciascuno strade differenti. Il dj ha allora iniziato a far musica da solista, ottenendo comunque ottimi riscontri da parte del pubblico. Tanti i singoli che sono diventate delle vere e proprie hit per Gabry Ponte, come “Che ne sanno i 2000”.

Tante, inoltre, le collaborazioni con artisti di un certo calibro, come addirittura Elisa e J-Ax. Tra le ultime dobbiamo certamente menzionare il successo di “Tutta l’Italia”, scelto come jungle di Sanremo 2025, tanto da vincere poi il San Marino contest e volare all’Eurovision. Insomma, un artista che piace molto Ponte e che negli anni è diventato un idolo per una generazione intera.

Gabry Ponte è un papà innamorato della figlia Alice della quale non abbiamo però troppe informazioni. Sappiamo che la bambina è molto legata al papà ma non è chiaro chi sia la mamma e soprattutto se nella vita di Gabry Ponte ci sia o meno una donna: dunque, non sappiamo se la mamma di Alice sia la compagna o la moglie di Gabry o magari una ex fidanzata con la quale le cose sono finite.

Quel che è certo è che l’amore della sua famiglia è stato vitale quando Gabry ha dovuto affrontare un’operazione al cuore per un problema che aveva scoperto tempo prima: “Si tratta di una malattia degenerativa – ha rivelato – Mi hanno detto che sarei dovuto essere operato e ho preferito farlo subito perché è un intervento un po’ invasivo“.

