Chi è Gabry Urpi, l'allenatore storico di Flavia Pennetta: i due sono stati insieme otto anni, fino al 2012, quando lui è passato alla Federazione francese

Dal 2012 Flavia Pennetta ha proseguito la sua carriera, fino al ritiro, senza più Gabry Urpi, il suo allenatore storico. Fino al 2015, l’anno in cui ha deciso di dire addio al tennis giocato, Flavia ha proseguito affidandosi ad altri coach, ottenendo comunque risultai molto buoni. L’allenatore storico di Flavia Pennetta, infatti, proprio nel 2012 ha accettato l’offerta della Federazione francese, che lo ha voluto fortemente in squadra. I due hanno lavorato insieme per quasi otto anni, raggiungendo importanti traguardi.

“Ne parlavamo da tempo. Gabry mi aveva sempre detto che, dopo di me, non avrebbe più allenato una singola atleta, ma gli sarebbe piaciuto lavorare per una Federazione. E l’offerta dei francesi era quella ideale. Così avrà anche più tempo per stare a casa” ha raccontato all’epoca Flavia Pennetta. Un addio, quello di Gabry Urpi, che per Flavia è stato un duro colpo: nonostante infatti la decisione fosse condivisa, la ex tennista ha sofferto molto l’addio al suo preparatore storico.

Chi è Gabry Urpi, l’allenatore storico di Flavia Pennetta: “Relazione ricca di amicizia”

Raccontando dell’addio al suo preparatore storico, Flavia Pennetta nel 2012 raccontava: “Non facciamo altro che piangere al telefono, tutti e due, perché solo adesso che è ufficiale ci rendiamo conto tutti e due che è vera”. Un rapporto, il loro, che Flavia raccontava come “bello, importante e ricco di amicizia“. Una storia unica, dunque, durata otto anni, che per la Pennetta è rimasta nel cuore: anche al momento dell’addio, infatti, la ex tennista spiegava di essere consapevole che nonostante la separazione, Gabriel Urpi ci sarebbe stato per lei, anche lontano dal campo.

Non solo Flavia Pennetta. Gabry Urbi è stato anche allenatore di Arantxa Sanchez Vicario, vincendo due Grandi Slam. Ha poi allenato Conchita Martínez fino alla finale dell’Australian Open e nel 2017 ha cominciato a lavorare con Elina Svitolina. Nel 2021 ha iniziato ad allenare Caroline Garcia.