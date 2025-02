Gaia canta Chiamo io Chiami Tu a Sanremo 2025: “E’ una canzone che racconta la condizione del limbo”

Gaia scalpita all’idea di calcare il palco di Sanremo 2025 con la sua Chiamo io Chiami Tu. Una canzone leggera ma movimentata, così la descrive l’ex concorrente di Amici che è pronta a godersi tutto ciò che il Festival può regalarle. In una intervista rilasciata a Raiplay alla vigilia delle kermesse sanremese, Gaia presenta con grande entusiasmo il suo brano, spiegandone il senso e ciò che l’ha spinta a portarlo proprio a Sanremo 2025.

“Chiamo io chiami tu racconta la condizione del limbo, perché a volte presi dalle nostre insicurezze e dai nostri timori, magari c’è uno scenario diverso da quello che ci immaginavamo nel nostro cervello, allora evitiamo di agire, di alzare la cornetta e chiamare, di essere più coraggiosi e seguire le nostre sensazioni e i nostri sentimenti”, racconta Gaia. La cantante confida che c’è qualcosa di autobiografico nel pezzo, “altrimenti non riuscirei a raccontarlo al 110%”.

“Non riuscirei a trovare un aggettivo per questa canzone ma è sicuramente un brano leggero e tormentato, movimentato ma emotivo, c’è una somma di contrasti”, sottolinea ancora Gaia. La cantante, reduce da un anno molto positivo dal punto di vista professionale, spera di ripetersi e se possibile migliorarsi. Ma non vive con l’ossessione di alzare continuamente l’asticelle degli obiettivi. “E’ stato un anno positivo per me, il 2024 apportato tante gioie. Vincere Sanremo 2025? Penso sia alquanto improbabile, sono felice di essere qua e tutto ciò che verrà in più è solo un regalo”.

“Sto imparando a cogliere tutte le parti di me, soprattutto i contrasti, è li che qualcosa è cambiato in me. Ringrazio Carlo Conti perché senza di lui non sarei sul palco. Auguro un buon Sanremo a tutti”, ha detto ai microfoni Rai.