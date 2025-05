Chi è Gaia De Laurentis: vita privata, papà famoso Carlo Battistoni, compagno Ignazio Ardizzone e i quattro figli

La puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo sarà come sempre ricca di ospiti tra cui Gaia De Laurentis, chi è l’attrice? Per quanto riguarda la sua carriera, dopo essersi diplomata nella scuola Giorgio Strehler. Giovanissima debutta in tv e la svolta arriva nel 1993, quando a soli 23 anni conduce Target, trasmissione cult degli anni ’90 che lascia nel 1997 perché incinta, nel 2000 è tra i protagonisti principali di fiction di successo come Sei forte maestro e Io e mamma, l’ultima sua apparizione televisiva importante risale al 2015 in Centovetrine. Cosa fa oggi Gaia De Laurentis? Si dedica assiduamente al teatro.

Intrigata è anche la vita privata di Gaia De Laurentis. Classe 1970 ha 55 anni ed è figlia d’arte, in pochi sanno che il padre è un famoso attore e regista teatrale Carlo Battistoni, il cognome invece lei lo ha preso dalla madre, l’insegnante di pianoforte Lucia De Laurentis. Gaia ha avuto quattro figli da tre relazioni diverse. Giovanissima si lega al produttore Fernando Ghia dal quale ha avuto il primo figlio, Sebastiano, che oggi ha 29 anni. Terminata tale relazione l’attrice e conduttrice conosce l’ex marito Maurizio Catalani, i due si sposano ed hanno una figlia, Agnese, ma anche questa relazione naufraga ed il matrimonio finisce. L’attuale compagno di Gaia De Laurenti è il neuropsichiatra infantile Ignazio Ardizzone, papà degli ultimi suoi figli Emma e Massimo.

Gaia De Laurentis e la fake news sulla malattia: “Da piccola ero una bulla”

Il nome di Gaia De Laurentis sul web è associato ad una presunta malattia, anzi a più di una in realtà. Si legge che in passato sia stata colpita da un tumore, un linfoma di Hodgkin, altri riportano che soffra di Sclerosi Multipla ma in realtà non c’è nulla di fondato e non ci sono fondi certe. E tenendo conto anche delle passate e recenti interviste dell’attrice e conduttrice si può affermare che si tratta di fake news sulla sua malattia. Delle confessioni sulla sua vita e sulla infanzia, invece, le ha fatte la stessa Gaia ospite nel programma di Monica Setta Storie di Donne al bivio: “Mi vedete cosi angelica mentre in realtà io sono stata una bambina bulla e una giovane donna aggressiva. Fu un mio ex fidanzato anni fa a dirmi: ‘Gaia va tutto bene tra noi, ma smetti di picchiarmi’, perché ero solita prenderlo a schiaffi.”