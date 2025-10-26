Tutto su Gard, il cantante di Amici 25 che ricorda commosso il nonno con cui ha cominciato a cantare.

Tra i cantanti della scuola di Amici 25 che stanno conquistando l’affetto del pubblico c’è Gard, cantautore genovese da poco maggiorenne che è considerato uno dei più promettenti nonostante la giovane età, Gabriele Gard, questo il suo nome, si sta facendo conoscere sia per il suo talento che per la sua emotività. Negli scorsi giorni, infatti, si è lasciato andare alle lacrime ammettendo di avere un problema di autostima. Gard ha confessato di non piacersi. Il giovane ha raccontato di aver avuto problemi di peso, di non piacersi e di aver anche subito bullismo al punto da aver dovuto cambiare due volte la scuola.

Gard, inoltre, ha raccontato di essere dimagrito dopo aver cominciato a giocare a calcio e di temere nuovamente per il proprio peso. Insicuro da sempre, ha ammesso di autoisolarsi per paura di essere isolato dagli altri. Il suo è stato un racconto profondo come quello che ha poi fatto sul nonno.

Gard e il ricordo del nonno scomparso ad Amici 25

Nella puntata del pomeridiano di Amici 25 in onda oggi, domenica 26 ottobre 2025, Gard si esibirà sulle note di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti. Una canzone che gli ha permesso di ricordare, durante le prove, anche l’amatissimo nonno con cui ha cominciato a cantare. Gard ha raccontato che il nonno era solito cantare Fabrizio De Andrè e di aver cantato con lui la sua prima canzone ovvero Io, vagabondo dei Nomadi.

Il nonno è venuto a mancare nel 2016 e cantando il brando di Enrico Nigiotti, Gard ha tirato fuori le emozioni e i ricordi legati all’amatissimo nonno. Il giovane cantante, poi, svela di aver scritto una canzone per il nonno in cui racconta ciò che è diventato. Tante emozioni per il giovane che, durante la puntata, colpisce Emma, conquistata dalla sua voce.