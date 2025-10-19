Gard è uno degli allievi di Amici 25, il cantante ha raccontato ai compagni di aver vissuto bullismo dal vivo: chi è, età e profilo Instagram

Gabriele Gard, il cui nome d’arte è semplicemente Gard, è uno dei concorrenti di Amici 25. Genovese di nascita, il cantante ha 18 anni e ha conquistato un posto nella squadra di Anna Pettinelli (Qui il suo profilo Instagram). Gard si è dimostrato sin da subito un ragazzo allegro ma abbastanza riservato, con una forte sensibilità che ama mettere anche nelle sue canzoni. Una sensibilità nata da un’infanzia non sempre facile, come lui stesso ha raccontato ai compagni durante uno dei recenti daytime di Amici.

Quando Giulia Stabile è arrivata in casetta per parlare di bullismo, raccontando le sue esperienze con questo delicato tema, Gard ha ammesso di aver vissuto qualcosa di analogo. “Io ho subito bullismo dal vivo”, ha esordito il giovane cantante, spiegando come tra i banchi di scuola c’era chi lo insultava. “Mi davano del diverso.” ha quindi aggiunto.

Chi è Gard, allievo di Amici 25: “Sono stato oggetto di bullismo”

Per questo trattamento subito da alcuni compagni di scuola, Gard è cambiato e si è chiuso in sé stesso. “Sono sempre stato un ragazzo che entra in punta di piedi nei gruppi, – ha rivelato ancora ai compagni di Amici 25 – faccio fatica perché ho sempre paura di essere escluso. Sono stato oggetto di bullismo per questo e ho fatto anche terapia.” Senza timore, Gabriele ha raccontato un aspetto molto delicato della sua vita al pubblico di Canale 5, oltre che ai compagni d’avventura, molti dei quali hanno ammesso di aver vissuto situazioni simili o sui social (come Frasa) o anche dal vivo. Questo vissuto Gard è pronto a metterlo nelle sue esibizioni, cercando di scalare le classifiche del pomeridiano di Amici 25.