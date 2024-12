C’è anche Garrison Rochelle, l’ex professore di Amici di Maria De Filippi tra i protagonisti della terza ed ultima puntata di This is Me, lo show evento che celebra i talenti nati ed usciti dalla scuola più seguita d’Italia. Una bella occasione per rivedere il famosissimo ballerino e coreografo che è stato tra i primissimi insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi di cui conserva ancora un ricordo speciale. Nonostante da molti anni non sia più un prof di Amici, Garrison non ha mai smesso di guardare il programma; anzi in diverse occasioni è stato chiamato da Maria de Filippi come giudice nelle sfide tra alunni e sfidanti senza dimenticare alcune esibizioni nel pomeridiano.

Dalle pagine di Superguida Tv, Garrison non ha escluso la possibilità di tornare nella scuola di Amici di Maria De Filippi: “a 71 anni mi sono reinventato. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà. L’ho fatto per 18 anni”.

Garrison Rochelle: da Amici alla vita privata

Non solo, Garrison Rochelle ha parlato anche del rapporto con la padrona di casa Maria De Filippi a cui è legato da profonda stima ed amicizia. “Maria è straordinaria perché sa entrare in empatia con il pubblico della tv. Tante volte quando io non ero d’accordo, poi mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei” – ha detto il ballerino e coreografo. Una vita segnata dalla danza quella di Garrison che è riuscito a realizzare in grande il suo sogno.

Per quanto concerne la vita privata, Garrison ha avuto una infanzia complicata, visto che il padre ha lasciato lui e la mamma quando era molto piccolo. A crescerlo e stargli sempre accanto la sua amata mamma che ha da poco compiuto 94 anni e con cui ha un rapporto bellissimo. “Ha una voglia di vivere quella donna, è una che non può stare a casa, sta sempre in compagnia”. Infine parlando di vita privata, l’ex prof di Amici è attualmente single ma non nasconde di essere pronto ad innamorarsi di nuovo. “Avevo trovato la persona che pensavo, dopo quello c’è stato anche un altro” – ha raccontato per poi fare un appello in diretta a Verissimo – “mai più sotto i quarant’anni, ma non sopra 50. Deve illuminarmi ogni giorno con un sorriso, deve essere indipendente, non ricco, ma indipendente, poi voglio un uomo che mi guardi come io guardo i miei cani. Un amore incondizionato”.

