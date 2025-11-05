Tutto su Gemma Galgani, dama storica del trono over di Uomini e Donne che continua a fare i conti con le delusioni sentimentali.

Gemma Galgani non trova pace e, nonostante continui a sperare di poter incontrare il grande amore, anche nell’attuale stagione del trono over di Uomini e Donne, sta facendo i conti con le delusioni sentimentali. La dama di Torino che partecipa al dating show di canale 5 sin dalla prima puntata del trono over e che, nel corso delle stagioni ha vissuto diverse storie importanti, tra le quali quella con Giorgio Manetti che ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, ha cominciato la nuova edizione uscendo con alcuni cavalieri giunti in trasmissione per lei ma è Mario Lenti ad aver conquistato principalmente le sue attenzioni.

La frequentazione con Gemma, tuttavia, non è finita nel migliore dei modi. Nonostante i vari tentativi della dama, il cavaliere ha spiegato più volte di non provare attrazione fisica nei suoi confronti chiudendo il rapporto. Tra i due, poi, non sono mancati gli scontri.

Gemma Galgani e Mario Lenti: duro scontro a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 5 novembre 2025, Gemma Galgani torna al centro dello studio accomodandosi accanto a Cinzia Paolini che sta continuando ad uscire con Mario Lenti. La presenza del cavaliere scatena la reazione di Gemma che punta nuovamente il dito contro il cavaliere accusandolo di averla presa in giro per la durata della frequentazione.

Da parte sua, il cavaliere ribadisce di non averla mai presa in giro e, poi, stanco di discutere con la dama, decide di chiudere definitivamente i rapporti non volendo più neanche un’amicizia con la dama storica del trono over di Uomini e Donne.