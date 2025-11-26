Tutto su Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e donne che riceve la sorpresa di Pio e Amedeo.

Gemma Galgani non ha bisogno di presentazioni. La dama storica del trono over di Uomini e donne arriva da Torino, ha lavorato quasi sempre in teatro e si è sposata quando era molto giovane. Non ha figli, è legatissima alle sorelle e, single da diverso tempo, ha partecipato al programma di Maria De Filippi sin dalla prima edizione. Nel corso delle varie stagioni del dating show di canale 5, Gemma ha vissuto diverse storie di cui ricorda un piacevole ricordo. La prima relazione importante è stata quella con Ennio con cui aveva lasciato la trasmissione e con il quale era pronta a sposarsi.

Tuttavia, tutto poi saltò portando nuovamente Gemma in trasmissione. Nel corso delle varie stagioni, Gemma ha vissuto altre relazioni di cui la più importante è sicuramente quella avuta con Giorgio Manetti a cui lei stessa aveva messo un punto per poi tornare sui propri passi senza riuscire a riconquistarlo.

Gemma Galgani: la sorpresa di Pio e Amedeo e l’esterna con Roberto a Uomini e donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 26 novembre 2025, Gemma Galgani si accomoda per prima al centro dello studio. Maria De Filippi annuncia la presenza di due, nuovi corteggiatori per lei, anche più giovani, sorprendendo la dama che poi si ritrova davanti Pio e Amedeo. I due arrivano in studio scatenando tutti e si lasciando andare anche a gesti affettuosi. Amedeo, infatti, bacia Gemma mentre Pio bacia Tina Cipollari.

Spazio, poi, all’esterna che Gemma ha fatto con Roberto, il nuovo cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione e che le aveva dato l’esclusiva. La dama, tuttavia, non appare molto convinta di voler portare avanti tale conoscenza.