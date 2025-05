Tutto su Gennarino, il cane di Affari tuoi

Gennarino è la mascotte ufficiale di Affari tuoi. Da qualche settimana, nei pacchi del programma condotto da Stefano De Martino, i concorrenti hanno la possibilità anche di trovare Gennarino, il simpatico cagnolino che entra in studio, salutando tutti e prendendo il biscottino prima di andare via. Gennarino, sin dalle prime puntate, ha conquistato l’affetto di Stefano De Martino, ma anche dei pacchisti e del pubblico che si chiede chi sia davvero il cane e chi sia il suo proprietario. “Nella vita si chiama Seven: è un Jack Russell che vive a Roma con le sue padroncine, Sveva, che ho conosciuto da bambina e ormai è una ragazza, e mamma Raffaella“, ha raccontato Massimo Perla, il suo addestratore ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni.

“È entrato nel mio centro cinofilo Indiana Kayowa più di dieci anni fa, quando aveva tre mesi. Poi, dato che era carino e simpatico, l’ho preso nella mia scuderia di “talenti” e gli ho insegnato vari “tricks” ovvero alcuni comportamenti canini”, ha detto ancora l’addestratore.

Gennarino: ecco come è arrivato ad Affari tuoi

Gennarino è arrivato ad Affari tuoi nel corso della stagione e sin dalla prima puntata ha colpito tutti per la sua estrema intelligenza, ma come è arrivato nella trasmissione di Raiuno che, ogni sera, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi?

«Mi ha chiamato la produzione perché cercava un cane, e siccome io sono uno specialista ho proposto diversi soggetti. Abbiamo fatto un provino al Teatro delle Vittorie di Roma con tre o quattro cagnetti e Stefano De Martino ha scelto lui. Per alcuni giorni si sono esercitati e hanno imparato a fare delle cose assieme. Ormai sono diventati amici: sono due scugnizzi napoletani (ride). Seven regge qualsiasi cosa in studio, non gli danno fastidio applausi, rumori e stacchetti. Anzi, si diverte come un pazzo, è un casinaro», ha svelato l’addestratore.