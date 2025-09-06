Gennarino, chi è il simpatico cane mascotte di Affari Tuoi che accompagna Stefano de Martino nella conduzione delle puntate

Gennarino, chi è la mascotte di Affari Tuoi che ha conquistato Stefano de Martino e il pubblico

Da qualche tempo a questo parte durante Affari Tuoi c’è una simpatica mascotte ad allietare le puntate. Si tratta di Gennarino, un brillante cagnolino che si diverte sul set e attira l’attenzione del pubblico. L’amico a quattro zampe si può dire abbia fatto breccia nel cuore del pubblico in studio, a casa e dei concorrenti. La scelta di Gennarino non è stata casuale. Massimo Perla, dog sitter e addestratore, racconta che sono stati effettuati dei casting molto particolari per la selezione.

“Gennarino è il cane con più esperienza e ha lavorato a lungo nella fiction Rocco Schiavone”, ha raccontato in una intervista a Fanpage l’esperto. Secondo l’addestratore, la decisione di puntare su Gennarino si è rivelata vincente, poiché già navigato e non nuovo al mondo della tv.

Gennarino, chi c’è dietro il cagnolino mascotte di Affari Tuoi? L’esperto tranquillizza gli scettici: “Si diverte e poi…”

“Ha fatto vari spot televisivi, varie ospitate in televisione. Lui si diverte, ha capito che quello è un mondo in cui ci si diverte”, ha spiegato l’addestratore a proposito della mascotte di Affari tuoi. Nel corso dell’intervista, Perla spiega che è lui a gestire Gennarino nel dietro le quinte. Nessun problema particolare, ma solo grande voglia e frenesia di entrare in scena al momento opportuno.

“Lui sta con me e aspetta il suo momento”, sottolinea. Dunque, l’addestratore sembra voler tranquillizzare i più scettici, ribadendo una cosa: Gennarino non è costretto a fare nulla. “Se stesse male o se si annoiasse, si percepirebbe”, dice ancora Massimo, esaltando l’approccio corretto del padrone di casa, Stefano de Martino. Ovviamente la questione continua a far discutere e dividere, ma nei prossimi mesi la presenza del cane mascotte ad Affari Tuoi non dovrebbe mancare.