Chi è Gennaro Della Volpe, artista noto come Raiz/ La carriera con gli Almamegretta

Raiz, pseudonimo di Gennaro Della Volpe: la gioventù tra Napoli e Milano prima del successo

La musica d’autore e tradizionale è un panorama oggi forse meno in risalto che in passato, ma non per questo non colmo di talenti e contributi artistici di grande spessore. Gennaro Della Volpe, meglio noto con lo pseudonimo di Raiz, è probabilmente tra i maggiori rappresentanti di una delle ultime generazioni cantautorali, sia da solista che come frontman della band Almamegretta. L’artista è nato a Napoli ma da giovanissimo si trasferisce a Milano prima di ritornare nella sua città natale in piena adolescenza.

E’ proprio nell’ambiente partenopeo che porta avanti la sua passione per la musica e non solo, prima con gli studi umanistici presso il liceo classico e poi con l’accademia musicale. Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, trova gli albori del successo come voce degli Almamegretta negli anni ’90 debuttando con l’album Anima migrante. Il sodalizio con il gruppo durerà per circa un decennio prima di avviarsi alla carriera da solista a partire dal 2001. Il primo progetto in solitario lo vede coinvolto con gli Orchestral World Groove oltre che con i primi passi nel mondo del teatro.

Gennaro Della Volpe, alias Raiz; con gli Almamegretta sul palco del Festival di Sanremo

Dopo la temporanea separazione dagli Almamegretta, Gennaro Della Volpe – alias Raiz – collabora con diversi artisti di fama internazionale, compresi alcuni dei volti più noti del panorama musicale italiano. Da Pino Daniele a Stewart Copeland, fino a Gaudi e Bill Laswell. Solo nel 2004 arriva il suo primo album da solista; Wop, inaugurato con il singolo Scegli me. Dopo svariati successi senza la band d’esordio, approda al Festival di Sanremo 2013 proprio con gli Almamegretta con un discreto apprezzamento da parte della critica del settore.

Nell’ultimo decennio, Raiz – all’anagrafe Gennaro Della Volpe – si è dedicato principalmente a progetti con al centro Napoli, sia dal punto di vista musicale che televisivo. Oltre ai successi e alle varie tappe del suo percorso artistico, non sono però note informazioni legate alla sfera privata e sentimentale. Non è noto infatti se Gennaro Della Volpe sia impegnato o single, così come non sono reperibili informazioni su eventuali figli. In ogni caso, Raiz è piuttosto attivo sui social in particolare su Instagram: utilizza il suo account ufficiale per pubblicizzare principalmente i suoi lavori e impegni professionali.











