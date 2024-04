Chi è Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti/ “Rimarremo una famiglia…”

Non si potrà mai celebrare abbastanza la carriera di Annalisa Minetti, massimo esempio di resilienza e determinazione nonostante il calvario della malattia. Dallo sport alla musica il suo apporto è incredibile, segno di come le ambizioni siano a portata di mano quando dalla propria si ha la possibilità, capacità e forza di superare gli ostacoli della vita. Data la sua notorietà, non manca la curiosità in riferimento alla sua vita privata e sentimentale: sicuramente qualcuno si sarà chiesto chi è Gennaro Esposito, ex marito di Annalisa Minetti.

Annalisa Minetti è oggi impegnata con Michele Panzarino; con lui ha compiuto il grande passo del matrimonio è ha dato alla luce anche una splendida figlia. Prima dell’attuale storia d’amore la cantante è stata però legata per diverso tempo a Gennaro Esposito; scopriamo dunque chi è l’ex marito e cosa sappiamo della relazione avuta con l’atleta.

Annalisa Minetti, la sofferta separazione dall’ex marito Gennaro Esposito

Gennaro Esposito è un ex calciatore, originario di Napoli, legato ad Annalisa Minetti dal 2002 al 2008. Il primo incontro tra i due pare risalga proprio al finire degli anni novanta e primi anni duemila, suggellato appunto dal matrimonio alcuni anni dopo e soprattutto dalla nascita del primo figlio Fabio. La carriera sportiva dell’ex marito di Annalisa Minetti si è concentrata principalmente tra alcuni club dell’area campana, salvo l’esperienza tra le file del Como verso il finire della carriera.

“E’ stata una decisione sofferta; anche se non siamo ancora divorziati stiamo valutando con calma perché non vorremmo che Fabio subisca i traumi per una scelta affrettata, e comunque vada rimarremo una famiglia”. Queste le parole di Annalisa Minetti – riportate da Metropolitan Magazine – rilasciate a Diva e Donna prima di ultimare la separazione dal suo ex marito Gennaro Esposito. Evidente come la priorità fosse l’amore e la serenità per il figlio Fabio, al fine di tutelarlo a dispetto della fine del loro amore.

