Chi è Geronima Ferretti, prima fidanzata Goffredo Mameli/ Il marchese Stefano Giustiniani gli ostacola e…

Marchesina Geronima Ferretti, l’amore con Goffredo Mameli dura poco: ecco gli si è opposto alla loro storia

La Marchesina Geronima Ferretti rappresenta sicuramente uno dei punti fermi della vita sentimentale di Mameli, essendo stato il suo primo grande amore. Tuttavia, la loro intesa è stata ostacolata e interrotta dal ricchissimo marchese Stefano Giustiniani, che, vedovo con due figli, ha preso Geronima in moglie. Fin dall’inizio, la madre della Marchesina Geronima Ferretti non ha visto di buon occhio la relazione, considerando Goffredo un eretico educato dai padri Scolopi, un agitatore politico e uno studente mediocre, oltre a giudicare la sua situazione finanziaria appena decorosa.

Adele Baroffio, chi è la fidanzata di Goffredo Mameli/ Amore nato dopo il ferimento di lui

Il giovane Goffredo Mameli ha ben presto compreso di non essere gradito e ha deciso di allontanarsi dalla vita della Marchesina Geronima Ferretti, portando con sé tristezza e malinconia. Mentre si trovava all’ospedale della Trinità per essere curato da una ferita al polpaccio, Mameli ha conosciuto Adele Baroffio, che lo ha vegliato tutte le notti. Tra i due è nata una relazione amorosa, ma sarà la storia con Geronima Ferretti ad animare più di ogni altra la sua vita sentimentale.

Michele Novaro, chi è l’autore della musica dell’Inno di Mameli (Inno d’Italia)/ La passione 'patriottica'

Marchesina Geronima Ferretti secondo Barbara Venturato, l’attrice che la interpreta nella mini serie Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia

La figura della Marchesina Geronima Ferretti è stata descritta come quella di una ragazza che, nonostante faccia parte di una famiglia nobile e cresca in un contesto conservatore, ha uno spirito critico molto forte e non vuole seguire il destino già scritto per lei. La sua scelta di essere in disaccordo con le aspettative sociali la porta a leggere libri, anche vietati, per conoscere e capire il mondo da una prospettiva personale. Si avvicina al pensiero mazziniano, trovando valore e diritti in cui credere.

Goffredo Mameli, com'è morto l'autore dell'inno di Italia/ Causa morte fu una ferita riportata in battaglia

La storia d’amore tra Mameli e Geronima, descritta nella mini-serie “Mameli – Il ragazzo che sognò l’Italia”, mostra come entrambi i personaggi abbiano affrontato sfide e sacrifici per seguire i propri ideali e desideri, anche in un contesto sociale restrittivo e conservatore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA