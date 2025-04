Giacinta Ruspoli è nata nel 1988 dal secondo matrimonio del principe Sforza Marescotti Ruspoli, detto Lillio, con Maria Pia Giamporcaro. In passato ha più volte detto che la nobiltà legata a privilegi è un mito da sfatare, la Costituzione ha abolito i titoli e lei pensa che ogni donna può essere una principessa.

Di certo non è la classica ‘principessa’, bensì una versione decisamente più moderna. Per quanto riguarda la sua carriera è diventata un avvocato dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, col tempo però ha anche trasformato la sua passione per la moda in un vero e proprio lavoro diventando anche una stilista. Giacinta Ruspoli ha ereditato dalla madre la passione per l’arte e il design, ha sempre vissuto in un ambiente elegante e le piace molto.

Giacinta Ruspoli, la passione per la moda e il matrimonio con Alessio Rossi

In una passata intervista Giacinta Ruspoli ha fatto sapere che si è ispirata alla madre per creare la sua linea di moda. Lei si definisce una femminista convinta, pensa che la donna possa ricoprire molti ruoli. Ha anche rivelato che conduce una vita decisamente normale, le piace fare la spesa e vestire anche low cost.

Ogni mattina Giacinta Ruspoli si sveglia molto presto e inizia la sua giornata lavorativa come avvocato, che è la sua principale attività. Non appena finisce, però, si dedica anche alle sue creazioni e alla sua linea di moda. A parer suo per essere nobili non basta un titolo, pensa infatti che la vera nobiltà sia quella d’animo e che chiunque possa averla. Per quanto riguarda invece la sua sfera personale non si conoscono molte informazioni perché è sempre stata riservata, sappiamo però che nel 2022 è convolata a nozze con Alessio Rossi. La principessa sarà ospite insieme alla madre di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata che andrà in onda oggi, mercoledì 9 aprile 2025.

