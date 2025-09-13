Chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo: con il 31enne ex calciatore, la cantante ha ritrovato la serenità e...
CHI È GIACOMO BUTTARONI? ECCO COME HA CONOSCIUTO LA…
Chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, e padre del bebè che la cantautrice porta in grembo? Della seconda gravidanza, e non solo, della cantautrice campana si parlerà questo pomeriggio nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”: ospite già nella scorsa stagione degli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, la 38enne parlerà infatti del lieto evento che la attende verosimilmente questo autunno e i suoi fan sperano che possano venire rivelati altri dettagli (come il sesso del nascituro che, con ogni probabilità, dovrebbe essere una femminuccia). Nell’attesa, possiamo accendere i riflettori sul suo attuale compagno e sulle voci di una crisi circolate quest’estate, subito smentite dalla diretta interessata: ma chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, e com’è nata la loro love story?
Per raccontare chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, ripercorriamo brevemente l’intensa vita sentimentale dell’artista di Sora, caratterizzata soprattutto dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata quasi quindici anni e durante la quale è nato il suo primogenito Andrea. Usciti allo scoperto nel 2006, quando la cantante aveva 19 anni e il suo collega era già separato dalla moglie Carmela Barbato, i due non si sono mai sposati e, dopo un primo addio nel 2017, ecco la riconciliazione e la rottura definitiva nel marzo del 2020. Archiviate le love story con Livio Cori, durata poco più di un anno tra il 2021 e il 2022, e quella più fugace col modello Mattia Narducci, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la serenità a livello sentimentale con Buttaroni, ex calciatore con chi fa coppia da ottobre 2024. Ma dov’è scattata la classica scintilla? Galeotto pare sia stato proprio il calcio…
TATANGELO, “NON HO PIU’ BISOGNO DI NASCONDERE IL MIO COMPAGNO”
Scoprendo chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, va premesso che il classe 1994 (dunque di qualche anno più giovane dell’artista), ha un passato nel mondo del calcio e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è dedicato al mondo giovanile, allenando infatti la formazione juniores del Roma City e creando pure un club sportivo. E, da allenatore di Andrea D’Alessio, Buttaroni avrebbe avuto modo di conoscere la cantante campana: i primi avvistamenti dei due, da parte dei paparazzi, risalgono a ottobre 2024, al rientro assieme a casa dopo un viaggio, con l’uomo che trascina il trolley della Tatangelo. “Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici” raccontavano le cronache gossippare dell’epoca, spiegando che Giacomo si era subito fatto voler bene anche da Andrea e che non proveniva dal mondo dello showbiz.
Ad aggiungere un ulteriore tassello su chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, è stata la stessa cantautrice, parlando di lui al ‘Corriere della Sera’: “Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità” aveva raccontato al 38enne al quotidiano milanese, spiegando che l’ex calciatore è entrato nella sua vita in punta di piedi, nonostante il “momento complesso” che lei stava vivendo. “Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta (…) E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”. Invece, in relazione alla crisi di cui si è parlato quest’estate, dopo l’annuncio della gravidanza: tuttavia, Deianira Marzano aveva voluto rassicurare spiegando che non solo Buttaroni era venuto a vederla a un suo recente concerto ma che pure Anna gli aveva fatto una dolce dedica. Insomma, la crisi era alle spalle, ammesso che vi sia stata davvero e non si sia trattato solo di rumors senza fondamento: un’ulteriore conferma è arrivata da uno scatto in cui si vede Giacomo accompagnare Anna a fare un’ecografia durante una delle visite ginecologiche di rito.