Chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo: con il 31enne ex calciatore, la cantante ha ritrovato la serenità e...

CHI È GIACOMO BUTTARONI? ECCO COME HA CONOSCIUTO LA…

Chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, e padre del bebè che la cantautrice porta in grembo? Della seconda gravidanza, e non solo, della cantautrice campana si parlerà questo pomeriggio nel corso della puntata del sabato di “Verissimo”: ospite già nella scorsa stagione degli studi del programma condotto da Silvia Toffanin, la 38enne parlerà infatti del lieto evento che la attende verosimilmente questo autunno e i suoi fan sperano che possano venire rivelati altri dettagli (come il sesso del nascituro che, con ogni probabilità, dovrebbe essere una femminuccia). Nell’attesa, possiamo accendere i riflettori sul suo attuale compagno e sulle voci di una crisi circolate quest’estate, subito smentite dalla diretta interessata: ma chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, e com’è nata la loro love story?

Samira Lui e i ritocchini: "Mai rifatto niente, solo il seno"/ "Sono terrorizzata dal filler"

Per raccontare chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, ripercorriamo brevemente l’intensa vita sentimentale dell’artista di Sora, caratterizzata soprattutto dalla lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata quasi quindici anni e durante la quale è nato il suo primogenito Andrea. Usciti allo scoperto nel 2006, quando la cantante aveva 19 anni e il suo collega era già separato dalla moglie Carmela Barbato, i due non si sono mai sposati e, dopo un primo addio nel 2017, ecco la riconciliazione e la rottura definitiva nel marzo del 2020. Archiviate le love story con Livio Cori, durata poco più di un anno tra il 2021 e il 2022, e quella più fugace col modello Mattia Narducci, Anna Tatangelo sembra aver ritrovato la serenità a livello sentimentale con Buttaroni, ex calciatore con chi fa coppia da ottobre 2024. Ma dov’è scattata la classica scintilla? Galeotto pare sia stato proprio il calcio…

Chi è Davide Graziano, ex compagno di Luciana Littizzetto/ Perché è finita? "Quando perdi la..."

TATANGELO, “NON HO PIU’ BISOGNO DI NASCONDERE IL MIO COMPAGNO”

Scoprendo chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, va premesso che il classe 1994 (dunque di qualche anno più giovane dell’artista), ha un passato nel mondo del calcio e dopo aver appeso gli scarpini al chiodo si è dedicato al mondo giovanile, allenando infatti la formazione juniores del Roma City e creando pure un club sportivo. E, da allenatore di Andrea D’Alessio, Buttaroni avrebbe avuto modo di conoscere la cantante campana: i primi avvistamenti dei due, da parte dei paparazzi, risalgono a ottobre 2024, al rientro assieme a casa dopo un viaggio, con l’uomo che trascina il trolley della Tatangelo. “Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici” raccontavano le cronache gossippare dell’epoca, spiegando che Giacomo si era subito fatto voler bene anche da Andrea e che non proveniva dal mondo dello showbiz.

Gigi D'Alessio, chi è l'ex partner di Anna Tatangelo e il figlio Andrea/ "Non hanno trovato un equilibrio"

Ad aggiungere un ulteriore tassello su chi è Giacomo Buttaroni, fidanzato di Anna Tatangelo, è stata la stessa cantautrice, parlando di lui al ‘Corriere della Sera’: “Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità” aveva raccontato al 38enne al quotidiano milanese, spiegando che l’ex calciatore è entrato nella sua vita in punta di piedi, nonostante il “momento complesso” che lei stava vivendo. “Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta (…) E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”. Invece, in relazione alla crisi di cui si è parlato quest’estate, dopo l’annuncio della gravidanza: tuttavia, Deianira Marzano aveva voluto rassicurare spiegando che non solo Buttaroni era venuto a vederla a un suo recente concerto ma che pure Anna gli aveva fatto una dolce dedica. Insomma, la crisi era alle spalle, ammesso che vi sia stata davvero e non si sia trattato solo di rumors senza fondamento: un’ulteriore conferma è arrivata da uno scatto in cui si vede Giacomo accompagnare Anna a fare un’ecografia durante una delle visite ginecologiche di rito.