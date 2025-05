Un nuovo amore per Anna Tatangelo, che dopo la fine della storia d’amore con Gigi D’Alessio ha avuto altre due storie importanti: una con Livio Cori e un’altra ancora con Mattia Narducci. Ora al suo fianco c’è un altro uomo ancora, anche in questo caso più giovane di lei: si tratta di Giacomo Buttaroni. I due sono stati paparazzati insieme in più di un’occasione: a catturare i loro gesti d’amore sono stati una serie di giornali di gossip che li hanno ripresi intenti a scambiarsi baci e abbracci a Roma e non soltanto. Ma chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Buttaroni è un ex calciatore che ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un grave infortunio.

Il ragazzo, di 30 anni, è attualmente allenatore della Juniores Nazionale del Roma City Fc e ha fondato un suo club sportivo nel quale insegna calcio ai bambini. Tra i due la differenza di età è di otto anni: lei è classe 1986, mentre lui è del 1994. Non è chiaro come la storia d’amore tra Anna Tatangelo e il suo nuovo compagno sia cominciata: quel che è certo è che lui è un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo, mentre lei è sempre sotto la luce dei riflettori.

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? Baci e abbracci in strada

La storia d’amore tra Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, e la cantante originaria di Sora, è iniziata diversi mesi fa, in autunno. Qualche mese prima Anna aveva chiuso la storia con Mattia Narducci, giovane modello al quale si era legata da un po’ di tempo. I due si sono poi lasciati prima dell’estate e Anna Tatangelo si è goduta l’estate da single, prima ovviamente di conoscere Giacomo Buttaroni, il trentenne con la passione per il calcio che ha rubato il cuore ad Anna.