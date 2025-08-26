Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo: più giovane di lei, i due aspettano un bambino che nascerà a breve

Si chiama Giacomo Buttaroni il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, ex calciatore e attualmente allenatore. Non solamente nuovo compagno della cantante, ma anche futuro papà del bebè che aspetta: i due, infatti, sono in attesa di un figlio. Secondo le indiscrezioni potrebbe essere una femminuccia. Giacomo è un ex calciatore arrivato fino in Serie D: sarebbe stato un infortunio a interrompere prematuramente la sua carriera, anche se è cominciata poi un’altra avventura nel mondo del calcio. Il fidanzato di Anna Tatangelo è infatti un allenatore nonché creatore di un academy di calcio: originario di Roma, è rimasto dunque nel mondo del pallone, quella che sembrerebbe essere la sua grande passione da sempre.

Anna Tatangelo canta incinta sul palco/ E' polemica sul web, lei: "Sono serena, è un periodo che..."

La storia tra Buttaroni e la Tatangelo va avanti ormai da più di un anno: i due sono stati avvistati per la prima volta insieme per le strade della capitale, in atteggiamenti che non hanno lasciato spazio dubbi. Da quel momento infatti la Tatangelo è il suo nuovo fidanzato sono stati dati per una coppia, anche se la conferma è arrivata molto tempo più tardi. Anche nell’annunciare la gravidanza, Anna non ha menzionato il compagno, tanto che in tanti parlavano già di una crisi tra loro, che però non esisterebbe. Più avanti, infatti, al Corriere della Sera ha parlato di Giacomo Buttaroni, raccontando qualcosa in più del loro giovane rapporto, ma già molto saldo, che a breve si arricchirà di un nuovo capitolo, quello della gravidanza.

Anna Tatangelo crisi con fidanzato Giacomo Buttaroni? "Adesso parlo io"/ "Gigi D'Alessio? Sentivo sbagliata"

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo, è arrivato nella sua vita all’improvviso: i due hanno cominciato fin da subito una storia con obiettivi ben chiari, tanto che qualche mese dopo è arrivata la notizia della gravidanza. E se a lungo Anna ha tenuto segreto questo rapporto, non confermandolo né smentendolo, di recente sono arrivate le prime dichiarazioni che hanno mostrato una Anna sicura del suo nuovo fidanzato: “Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta” ha rivelato la Tatangelo al Corriere della Sera. Parole che confermano questo grande amore, appena nato ma già molto importante per entrambi.