Chi è Giacomo Giorgio? La carriera e la vita privata, l'attore parla della sua malattia e svela cosa lo terrorizza.

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La volta buona ci sarà anche Giacomo Giorgio nella puntata di oggi, venerdì 28 novembre 2025. L’attore napoletano ha manifestato una forte passione per la recitazione sin da quando era bambino, per studiare recitazione ha lasciato la sua città e si è trasferito a Milano quando era giovanissimo. Si è poi trasferito a Roma e ha fatto il suo debutto al cinema nel 2017 recitando nel film ‘Non c’è campo’, ha poi recitato nel film The Happy Prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde.

A fargli ottenere un’incredibile visibilità però è stato il ruolo di Ciro Ricci nella fiction Mare Fuori nel 2020. Da quel momento Giacomo Giorgio si è fatto sempre più spazio nel mondo della recitazione, interpretando vari ruoli in film e fiction come Sopravvissuti, Elisa – Il caso Clap, Noi siamo leggenda, Doc – Nelle tue mani e altri ancora. L’attore è approdato anche a Ballando con le stelle nei panni di ballerino per una notte, nei prossimi giorni andrà in onda su Rai Uno Carosello in love, dove vestirà i panni di Mario.

La vita privata di Giacomo Giorgio e la malattia: l’attore svela cosa lo terrorizza

Per quanto riguarda la sua sfera personale l’attore è sempre stato molto riservato, lo scorso giugno però è uscito allo scoperto con la fidanzata ufficializzando con uno scatto social la loro relazione. Lei è Maddalena Botta, si sono mostrati insieme anche alla Mostra del Cinema di Venezia, hanno sfilato mano nella mano sul red carpet. Giacomo Giorgio soffre di una particolare malattia, la sindrome di Dorian Gray, cioè la paura di invecchiare e assistere col passare degli anni al decadimento del corpo senza poter far nulla.

Il nome specifico di questa malattia è ‘Gerascofobia‘, lui stesso qualche tempo fa ha rivelato che l’idea di non poter più fare ad un certo punto ciò che ama fare quotidianamente lo terrorizza. Ci ha tenuto a precisare che il suo non è un discorso estetico, non lo preoccupa il fatto di perdere il fascino e la bellezza della giovinezza, l’importante è che non crei problemi sul lavoro.