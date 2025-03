Tommaso Franchi è uno dei concorrenti del Grande Fratello che resiste ancora nella casa, ma la sua corsa potrebbe sempre finire perché il pubblico sembra essere orientato più verso Helena Prestes e Javier Martinez. Ma mai dire mai, dato che alla fine ad avere l’ultima parola ce l’hanno i fandom tossici, no? Intanto l’idraulico può contare sull’affetto infinito del papà Giacomo. La sorpresa che gli ha fatto nella casa è stata molto apprezzata.

Quando Maica Benedicto entrò nella casa del GF ormai lo scorso anno instaurò subito un buon rapporto con l’idraulico, ma quest’ultimo decise di non darle troppa corda, anche perché sapeva che si sarebbe dovuti separare. Questo gesto aveva colpito il papà Giacomo Franchi che si era detta molto orgoglioso di suo figlio: “Mi fa piacere ricevere i complimenti per mio figlio. Per un genitore è un traguardo”.

Giacomo Franchi (papà di Tommaso) felice con la sua compagna da più di vent’anni

Giacomo Franchi, il papà di Tommaso è felicemente accompagnato dal punto di vista sentimentale con Sara da più di vent’anni. A parlarne è stato lo stesso concorrente del Grande Fratello dicendo che lo vede sempre felice e sorridente. Ma come sono i rapporti tra suo padre e sua madre? Di grande amicizia, per fortuna, andando a dimostrare come si possa rimanere amici dopo la fine di una grande storia d’amore.

A soffrire di più la separazione, però, è stata la mamma, la signora Ginevra, che piangeva in bagno tutte le sue lacrime mentre il figlio sentiva. E come sono i suoi genitori? Se da una parte il padre è molto estroverso, un po’ come il figlio, dall’altra sua madre è una donna più seria, che di mestiere fa la psichiatra. Stasera il concorrente dovrà affrontare un confronto con Mariavittoria con la quale sta passando un momento di crisi piuttosto nero.

