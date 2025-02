Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini: 30 anni di amore, il loro primo incontro

Celebre attore del piccolo e grande schermo e negli ultimi anni conduttore di successo con Cash or Trash – Chi offre di più? sul Canale Nove, Paolo Conticini nel suo privato vive una romantica e longeva storia d’amore con la moglie Giada Parra. Una vita praticamente insieme, l’uno al fianco dell’altra, dal momento che fanno coppia da ormai circa 30 anni; lui classe 1969, lei ex modella classe 1975 di origini pisane esattamente come l’attore, si sono conosciuti quando erano entrambi giovanissimi e da quel momento non si sono mai più lasciati.

In un’intervista rilasciata lo scorso anno a La volta buona, Conticini aveva ricordato il loro primo incontro: “Lei esiste dal 1995. Ci siamo conosciuti ad una sfilata di moda, tutti e due facevamo i modelli. Io l’ho conquistata con la cioccolata e cantandole delle canzoni alla chitarra. Lei è bellissima“. Parlando invece del fattore gelosia, che spesso influenza la vita delle coppie, ha invece rivelato in riferimento alla moglie: “Lo è nella maniera giusta, devo dire che per il lavoro che faccio è stata bravissima, sarebbe stato difficile trovare un’altra donna se non lei“.

Paolo Conticini, il matrimonio con Giada Parra e l’assenza di figli

Paolo Conticini e la moglie Giada Parra hanno vissuto una vita insieme, sempre nel segno dell’amore: la coppia, dopo un lunghissimo fidanzamento, ha deciso di impreziosire la loro relazione con il passo più importante, il matrimonio celebrato nel 2013. L’attore e l’ex modella non sono mai diventati genitori, ma l’assenza di figli per Conticini non ha mai rappresentato un problema.

In un’intima intervista rilasciata per Vanity Fair lo scorso dicembre, il conduttore si è soffermato anche su questo aspetto spiegando il suo punto di vista: “Non ho avvertito un senso di mancanza per il semplice fatto che i figli, se devono venire, vengono. Credo che sia una cosa naturale. A noi non è successo“.

