Giampaolo Morelli è un noto attore italiano che prenderà parte a Verissimo. Lui parlerà anche di sua moglie Gloria e dei suoi figli Gianmarco e Pier Maria.

Giampaolo Morelli sarà uno degli ospiti della trasmissione Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 11 Ottobre 2025. L’uomo parlerà di tanti temi, sia inerenti alla sua carriera che prosegue nel migliore dei modi e che va avanti da anni e sia per quel che riguarda la sua vita privata. Ma vediamo meglio chi è.

Claudio Cecchetto, perché ha litigato con Linus?/ Come sono i rapporti ora: nessun segnale di pace

Giampaolo Morelli nasce a Napoli il 25 Novembre 1974 e fin da piccolo prova a interessarsi al mondo dello spettacolo. Debutta però come attore nel 1999 nel film Anni ’60 di Carlo Vanzina e poi pian piano si diletta tra film e serie tv, lo ricordiamo tra i primi a prendere parte alla nota serie poliziesca Distretto di Polizia.

Delitto di Garlasco/ Lite Nuzzi-Garofano: “Generale, lei ha lasciato Sempio perchè in imbarazzo!”

Nel 2006 ottiene però il suo exploit con il ruolo dell’Ispettore Coliandro che gli dà la popolarità e lo fa notare ormai al grande pubblico. Nel 2001 prende parte al film al cinema South Kensigton ma la sua carriera è in costante crescita e si occupa anche di scrivere sceneggiature e scrive anche il suo primo libro nel lontano 2011.

Giampaolo Morelli e la discussa vita privata

L’attore Giampaolo Morelli ha avuto una vita privata davvero molto movimentata. Per quel che riguarda l’amore l’uomo ha sempre prediletto il ruolo di attore come sua priorità ma allo stesso tempo proprio grazie al mondo del cinema ha trovato l’amore della sua vita. Durante l’Ispettore Coliandro conosce infatti Gloria Bellicchi.

Figli di Claudio Cecchetto, chi sono/ Tra social e musica: hanno seguito le orme del papà

La donna è stata Miss Italia ed i due si sono riconosciuti in un grande amore e si sono sposati, hanno due figli, Gianmarco e Pier Maria. Ma oltre a questo la vita di Giampaolo è stata condizionata da un’altra particolare situazione: suo padre era un magistrato, ma dopo anni la madre in punto di morte gli ha confessato che il padre era un amico di famiglia e non lui.

Qualche tempo fa sempre a Verissimo Giampaolo Morelli ha raccontato: “Mia madre era malata, prima di morire mi ha confessato in una lettera che mio padre non era il mio vero papà” e gli ha confessato che il padre invece era colui che gli ha fatto il suo Padrino di Cresima.