Giampaolo Morelli oltre ad essere un famoso attore è anche sceneggiatore, regista, conduttore televisivo e scrittore. In passato a fargli ottenere un’incredibile visibilità à stato il ruolo dell’ispettore Coliandro nella serie televisiva ‘L’ispettore Coliandro’, tantissimi altri però sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e stimata carriera. Nato il 25 novembre 1974 a Napoli, dopo il diploma al liceo classico si era iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza che ha abbandonato a pochi passi dalla laurea per iscriversi al corso di psicologia. Col tempo si è reso conto che la sua vera passione era la recitazione e per realizzare il suo sogno di diventare attore decise di trasferirsi a Roma.

Giampaolo Morelli, nel suo nuovo film recita Ilary Blasi: "Grande professionista"/ "Si è messa in gioco e..."

Grazie al suo incredibile talento è riuscito col tempo a farsi sempre più spazio nel mondo della recitazione, non solo sul piccolo ma anche sul grande schermo. Dopo qualche piccolo ruolo in varie serie tv è approdato al cinema nel 2001 nel film di Carlo Vanzina ‘South Kensington’ nei panni di protagonista. Ha poi recitato in molti altri film e commedie come Paz!, L’uomo perfetto, Piano 17, Distretto di Polizia e altre ancora.

Gloria Bellicchi, chi è la moglie di Giampaolo Morelli / Due figli e l'amore nato tra le difficoltà

Giampaolo Morelli conquista i telespettatori con l’ispettore Coliandro, gli altri grandi successi dell’attore

Nel 2006 Giampaolo Morelli è approdato in televisione nei panni dell’ispettore Coliandro nella serie televisiva ‘L’ispettore Coliandro’, ruolo che gli ha fatto fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori facendogli conquistare un’incredibile notorietà. Ha ricoperto poi molti altri importanti ruoli sul piccolo schermo recitando in ‘Butta la luna’ e in tante altre note serie tv. Nel 2010 è approdato di nuovo sul grande schermo nel film di Ferzan Ozpetek ‘Mine vaganti’.

Giampaolo Morelli a Verissimo, chi è e carriera/ La acoperta del vero padre all'età di 49 anni

Il noto attore e regista ha recitato in molti altri film e serie tv come: L’isola dell’angelo caduto, Song’e Napule, Stai lontana da me, Babbo Natale non viene da Nord, Nemiche per la pelle, Smetto quando voglio, Ammore e malavita, A casa tutti bene e molte altre ancora. Giampaolo Morelli si è dedicato anche alla carriera di regista e sceneggiatore, il primo film che ha scritto e diretto è ‘7 ore per farti innamorare’, con il quale ha conquistato non poco successo.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attore e regista è sempre stato molto riservato, sappiamo però che è sposato con l’ex Miss Italia Gloria Bellicchi, dal loro amore sono nati due figli. Di recente a Verissimo le ha dedicato speciali parole dicendo che lei è e sarà sempre la donna più importante della sua vita.